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Eyyübiye Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kilitli beton parke taşı döşeme işini hızla sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü belirlenen program dahilinde ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mevsim şartlarının uygun olduğu zamanları boş geçmeyen Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkez ve kırsalında çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kış aylarında vatandaşların yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek isteyen ekiplerin hummalı çalışması da vatandaşların takdirini topluyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Başkan Ekinci'nin talimatlarıyla kırsalda stabilize yol yapım bakım ve onarım ile merkezde de kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarıyla göz dolduruyor. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Selçuklu Mahallesinde 3 bin metre kare kilitli beton parke taşı döşeme işini gerçekleştirdi. Kış aylarında yaşanan çamurlu yol mağduriyetini dile getiren Selçuklu Mahallesi sakinlerinin sesine kulak veren Eyyübiye Belediyesi, mahallede sürdürdüğü çalışmaların da sonuna geldi. Özellikle öğrencilerin okul gidiş ve gelişlerinde yaşadığı sıkıntı da göz önüne alınarak çalışmaların hız kazandığı mahallede Muhtar Cengiz Yıldız yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Yıldız, "Selçuklu mahalle muhtarı Cengiz Yıldız olarak, Eyyübiye Belediye başkanımız Mehmet Ekinci'ye ve ekibine mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Selçuklu mahallemize yaklaşık olarak 3 bin metre kare beton taşı döşemesi yapıldı. Selçuklu Mahallesi olarak halkımız en iyi hizmetine, en güzel hizmete layıktır. Eskiden çocuklar bu yollarda okula gittikleri zaman baya zorluk geçiyorlardı, çamur içerisindeydi. Şuanda Eyyübiye Belediyesi mahallemizde çalışmalara başladı, bitmek üzeredir. Artık vatandaşlarımız bu sokaklarda, bu yollarda zorluk çekmeyecekler. Mahallemizde yapılacak yollar pek fazla kalmadı, bunlarda zaten sağ olsun Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibi bu sorunlarımızı gideriyor, bu çalışmalardan dolayı tekrardan başkanımız ve ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(BB-SD-Y)



20.01.2017 12:05:32 TSI

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