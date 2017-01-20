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Uşak'ta Ata yadigarı fabrika yıllara meydan okuyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ziyaretleri devam eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bu kapsamda Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Ali Erdoğmuş tarafından karşılanan Başkan Cahan, yöneticilerle fabrikanın durumu hakkında istişarelerde bulundu. Türkiye'deki ilk şeker fabrikası olma özelliğini taşıyan ve şeker üretimi ile tüm Türkiye'ye hizmet vermeye devam eden kuruluş, bünyesinde bulundurduğu tarihi değerlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Şehirdeki tüm kurumlarla ortak aklı inşa etmek adına iş birliğine devam ettiklerini söyleyen Başkan Cahan, "Ülkemizde kurulan ilk şeker fabrikası tarihimizde çok önemli yere sahip olan Uşak Şeker Fabrikamızdır. Belediye olarak bizlerde fabrikamıza bir ziyaret gerçekleştirip müdürümüzle ve yönetici arkadaşlarımızla beraber olalım istedik. Tarih kokan bu eşsiz hazineyi gezerek atalarımızın yadigarı eserleri yerinde inceledik. Arkadaşlarımızın problemlerini ve önerilerini dinleyerek üzerimize düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırız. Müdürümüzle ve diğer personellerimizle el ele vererek fabrikamızın ayakta kalması ve girişimcilikte örnek teşkil etmesi adına bizlerde desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Misafirperverliklerinden dolayı müdürümüze teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Ali Erdoğmuş ise, "Belediye Başkanımız her konuda bizlere destek oluyor. Herhangi bir sorunumuz olduğunda ilk başvurduğumuz ve yanımızda olduğunu bildiğimiz değerli bir insan. Kendisinin bundan önce olduğu gibi desteklerinin devam edeceğini biliyoruz. Ziyaretlerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Fabrikanın yöre halkına hitap ettiğinin de altını çizen Erdoğmuş, "Şeker Fabrikası sadece şeker üretip pancar çıkaran üniteler değildir. Yöre halkına, kültürel ve ticari anlamda hizmet eden kuruluşlardır. Örneğin Uşak'taki ilk sinema salonu fabrikamıza aittir. Burada bulunan tarihi eserlerimizi muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

(EÖ-MB-Y)



20.01.2017 12:24:45 TSI

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