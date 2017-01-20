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Devrek AK Parti Kadın Kollarından Halep için kermes



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek AK Parti Kadın Kolları tarafından Halep için yardım kermesi düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Halep'e yardım için kermes düzenlendi. Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanına kurulan standa partili hanımların evelerinde hazırladıkları yiyecek ve içecekler Devrek halkına satışa sunularak elde edilecek gelirin Halep'e gönderilmesi planlanıyor. Düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren Devrek AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, "Kadın kolları başkanlığımızın katkıları ve belediyemizin organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz yardım kermesini partili arkadaşlarımızın evlerinde hazırladıkları yiyecek ve içeceklerle standımızı donatmaya çalıştık. Konu Halep olunca arkadaşlarımız tüm özverilerini ortaya koyarak böyle bir etkinlik düzenledik. Ayrıca yine arkadaşlarımızın maddi katkıları ile çocuk bezleri, mamalar, çocuk giyecekleri ve yine çocukları için çeşitli gıda maddelerini satın alarak Halep'e göndereceğiz. Bunun dışında Merkez Yeni Cami önüne açılacak standımızda cami cemaati başta olmak üzere vatandaşlarımıza sütlaç satışımız gerçekletilecektir. Halep'e yardım amaçlı hayata geçirdiğimiz bu etkinliklerimize destek veren Belediye Başkanımız Mustafa Semerci başta olmak üzere tüm Devrek halkına yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür diyorum" dedi.

(FE-OA-Y)



20.01.2017 12:30:32 TSI

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