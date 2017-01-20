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Sultangazi'de buz pisti ve 10 D sinema hizmete açılıyor

20 Ocak 2017 Cuma, 12:28
Sultangazi'de buz pisti ve 10 D sinema hizmete açılıyor
Sultangazi'de buz pisti ve 10 D sinema hizmete açılıyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, bu yıl da buzda paten keyfini Sultangazililere yaşatıyor. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanında yer alan alanda kurulan buz pisti, sömestr tatiline girecek olan öğrencileri sevindirecek. Sultangazi Belediyesi ayrıca etkinlik alanında inşa ettiği 10 D sinema salonunu da hizmete açacak.
Sultangazi Belediyesi, bu yıl da buz pateni keyfini Sultangazililere yaşatıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde Belediye Binası yanında yer alan alanda kurulan bin 200 metrekare çadır içinde hazırlanan buz pistini hizmete açıyor.
Pistte 3 metre yükseklik ile 25 metre uzunluğunda kayma rampası da bulunuyor. Buz pistinde 3 uzman eğitici görev yapacak. Buz pateni pistinden faydalanmak isteyenler, Sultangazi Belediyesi'nin web sitesi www.sultangazi.bel.tr'den randevu alarak 10 plastik kapak veya 5 atık pil getirerek kayıt yaptırabilecek. 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak uygulama ile çevre duyarlılığının arttırılması hedefleniyor.
Haftanın 7 günü saat 10:00 ile 21:00 arasında hizmet verecek buz pistinde paten yapmak isteyenlerin patenleri Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanırken, eldivenleriyle birlikte gelmeleri isteniyor.

10 D sinema keyfi
Sultangazi Belediyesi, etkinlik alanı içerisinde inşa ettiği 10 D sinema salonunu da hizmete açıyor. Sultangazi, İstanbul ve Türkiye'nin havadan çekilmiş görüntülerinin yer aldığı üç boyutlu film ve belgeseller 10 D sinemada izleyiciyle buluşacak. 24 kişilik modülün bulunduğu simülatör ile Sultangazililer 10 D sinema keyfini yaşayacak.
23 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de hokey maçı gösterisi ile açılacak buz pisti ile birlikte 10 D sinema Sultangazililerin hizmetinde olacak.
(HB-ÖK-Y)

20.01.2017 12:33:00 TSI
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