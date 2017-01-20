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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği

20 Ocak 2017 Cuma, 12:36
Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği
Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da özel liselerde okuyan öğrenciler, Süleymanpaşa Belediyesi Dost eli Giyim Mağazası'na ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere kışlık kıyafet desteğinde bulundu.
Özel Aydın Anadolu Lisesi ile Özel Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, başlattıkları kapmaya ile topladıkları ihtiyaç fazlası kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazasına gelerek teslim ettiler.

2016 da 10 bin farklı kıyafet ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
2016 yılında yaklaşık 10 bin farklı kıyafeti yıkayıp ütüleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan yardımlarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa daha fazla ulaşıldığını belirtirken ihtiyaç sahiplerinin de hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Dost Eli Giyim Mağazası'na gelerek ihtiyaç duydukları ürünü alabileceklerini ifade ettiler.
(YG-MEF-Y)

20.01.2017 12:40:42 TSI
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