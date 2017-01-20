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Ayvacık belediye başkanından Başbakana ziyaret



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av.Bülent Turan'la beraber Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Belediye Başkanı Şahin Ayvacık halkının isteklerini dile getirdi.

Görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Turan, "Başbakanımız, Bakanlık döneminde Ayvacık ilçemize yapmış olduğu ziyarette Türk Hava Yolları'na ait bir uçağa ilçemizin adının verilmesi sözünü vermişti. Bugün Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım sözünü yerine getirmiştir. Ayvacık ilçemizin ismi artık sadece karada değil havada da yer alacaktır. Aynı zamanda Pilot Okulu Eğitim Pisti yapılması hususunda kendilerinden destek istedik. Yetkililerle görüşen Başbakanımız en yakın sürede projenin hayata geçirilmesini söyledi. Her iki projeyle Ayvacık tabiri caizse uçuşa geçecektir. Desteklerinden ötürü Başbakanımıza teşekkür eder, projelerin ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

(GD)



20.01.2017 12:46:15 TSI

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