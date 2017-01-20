20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 13:10
Muş'ta karne sevinci
Muş'ta karne sevinci

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta 123 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı.
Vali Adil Yazar Ortaokulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanması nedeniyle karne töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan ile kurum çalışanları katıldı. İlk olarak okul idareci ve öğretmenleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. İlk olarak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi olan Hayrunnisa Bingöl'ün karnesini veren Vali Seddar Yavuz, karne dağıtımının ardından gazetecilere eğitim öğretimin birinci dönemini değerlendirdi. Muş genelinde anne babaların eğitim ve öğretime verdikleri desteğin de her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Bu konuda iyi bir bilinçlenme, şuurlanma olduğunu da memnuniyetle müşahede ediyorum. Eğitim öğretim kalitesi ve başarı noktasında her geçen gün daha da ileriye doğru gittiğimizi müşahede ediyorum. Bu okulumuzda 110 üzerinde net yapan 50'nin üzerinde çocuğumuz var. Bir okulda bu kadar yüksek başarının temin edilmiş olması bile bizatihi öğretmenlerimizin, velilerimizin, çevrenin bu konuya olan duyarlılığını göstermesi bakımından fevkalade önemli. Sadece bu okulumuz değil, Muş genelinde eğitim öğretim noktasında iyi durumdayız" dedi.
"Mutlak suretle kendimize yatırım yapmalıyız" diyen Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kendimize yatırım yapmanın yolu da çok çalışmak ve zamanı iyi kullanmaktır. Her zaman şuna inanıyorum, azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Yeter ki hedefiniz olsun. Hedefinize ulaşmak için de iyi çalışmak gerekiyor. Ama sadece çalışmak değil, kendimizi rahatlatacak hobilerimizin de mutlak suretle olması gerektiğini değerlendiriyorum."
15 Temmuz darbe girişimine de dikkat çeken Vali Yavuz, "15 Temmuz, FETÖ darbe teşebbüsü, birçok alanda mesaimizin boşa gitmesine vesile oldu ve ekonomi dahil birçok alanda zararı olmuştur. Ancak hükümetimizin, valiliğimiz almış olduğu tedbirlerle eğitim öğretim alanına bunun yansıması olumsuz olmamıştır. Bu konuda hükümetimiz süratle tedbirini almış, öğretmen atamalarını süratle gerçekleştirmiş ve valilik olarak biz de bu konuda elimizden gelen gayreti sarf ettik. Nitekim ölçülebilir TEOG sonuçlarına baktığımızda, geçen yıla göre daha iyi olduğumuzu görüyoruz. Vatana, millete, bayrağa kast eden bu hainlerin, uluslararası şebekelerle hareket eden hainlerin, tabii ki sınıflarda, kamuda olmaması gerekiyor. O yüzden FETÖ/PDY ile mücadele konusunda kararlıyız. Devlet olarak kararlıyız, valilik olarak kararlıyız. Bunların bertaraf edilmesi noktasında gerekeni yapacağız. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, eğitim öğretim başta olmak üzere bu yapının darbe teşebbüsünün ve FETÖ'cülerin devlete olan zararları minimuma indiriliyor, indirilecek" ifadelerini kullandı.
Vali Yavuz, yaptığı değerlendirmenin ardından karnelerini alan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(NA-MSA-Y)

20.01.2017 13:14:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta karne sevinci
YEREL

BULANIK'TA KARNE SEVİNCİ
Varto'da karne sevinci
YEREL

VARTO'DA KARNE SEVİNCİ
Müdür Bozyel, birinci dönemi değerlendirdi
YEREL

MÜDÜR BOZYEL, BİRİNCİ DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ
Malazgirt'te karne sevinci
YEREL

MALAZGİRT'TE KARNE SEVİNCİ
Hasköy'de 7 bin 300 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL

HASKÖY'DE 7 BİN 300 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI
Bulanık'ta 'Meslek Tanıtım' semineri
YEREL

BULANIK'TA 'MESLEK TANITIM' SEMİNERİ
Yaralı doğanı Malazgirtli avcı kurtardı
YEREL

YARALI DOĞANI MALAZGİRTLİ AVCI KURTARDI
Hasköy'de minik öğrencilere diş taraması
YEREL

HASKÖY'DE MİNİK ÖĞRENCİLERE DİŞ TARAMASI
Osmanlı Ocakları Bulanık İlçe Başkanlığı açıldı
YEREL

OSMANLI OCAKLARI BULANIK İLÇE BAŞKANLIĞI AÇILDI
Muş'ta uyuşturucu ve sigara operasyonu
YEREL

MUŞ'TA UYUŞTURUCU VE SİGARA OPERASYONU
Arslan, ilk dönemi değerlendirdi
YEREL

ARSLAN, İLK DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ