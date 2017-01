YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta karne sevinci

Muş'ta karne sevinci



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta 123 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Vali Adil Yazar Ortaokulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanması nedeniyle karne töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan ile kurum çalışanları katıldı. İlk olarak okul idareci ve öğretmenleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. İlk olarak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi olan Hayrunnisa Bingöl'ün karnesini veren Vali Seddar Yavuz, karne dağıtımının ardından gazetecilere eğitim öğretimin birinci dönemini değerlendirdi. Muş genelinde anne babaların eğitim ve öğretime verdikleri desteğin de her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Bu konuda iyi bir bilinçlenme, şuurlanma olduğunu da memnuniyetle müşahede ediyorum. Eğitim öğretim kalitesi ve başarı noktasında her geçen gün daha da ileriye doğru gittiğimizi müşahede ediyorum. Bu okulumuzda 110 üzerinde net yapan 50'nin üzerinde çocuğumuz var. Bir okulda bu kadar yüksek başarının temin edilmiş olması bile bizatihi öğretmenlerimizin, velilerimizin, çevrenin bu konuya olan duyarlılığını göstermesi bakımından fevkalade önemli. Sadece bu okulumuz değil, Muş genelinde eğitim öğretim noktasında iyi durumdayız" dedi.

"Mutlak suretle kendimize yatırım yapmalıyız" diyen Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimize yatırım yapmanın yolu da çok çalışmak ve zamanı iyi kullanmaktır. Her zaman şuna inanıyorum, azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Yeter ki hedefiniz olsun. Hedefinize ulaşmak için de iyi çalışmak gerekiyor. Ama sadece çalışmak değil, kendimizi rahatlatacak hobilerimizin de mutlak suretle olması gerektiğini değerlendiriyorum."

15 Temmuz darbe girişimine de dikkat çeken Vali Yavuz, "15 Temmuz, FETÖ darbe teşebbüsü, birçok alanda mesaimizin boşa gitmesine vesile oldu ve ekonomi dahil birçok alanda zararı olmuştur. Ancak hükümetimizin, valiliğimiz almış olduğu tedbirlerle eğitim öğretim alanına bunun yansıması olumsuz olmamıştır. Bu konuda hükümetimiz süratle tedbirini almış, öğretmen atamalarını süratle gerçekleştirmiş ve valilik olarak biz de bu konuda elimizden gelen gayreti sarf ettik. Nitekim ölçülebilir TEOG sonuçlarına baktığımızda, geçen yıla göre daha iyi olduğumuzu görüyoruz. Vatana, millete, bayrağa kast eden bu hainlerin, uluslararası şebekelerle hareket eden hainlerin, tabii ki sınıflarda, kamuda olmaması gerekiyor. O yüzden FETÖ/PDY ile mücadele konusunda kararlıyız. Devlet olarak kararlıyız, valilik olarak kararlıyız. Bunların bertaraf edilmesi noktasında gerekeni yapacağız. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, eğitim öğretim başta olmak üzere bu yapının darbe teşebbüsünün ve FETÖ'cülerin devlete olan zararları minimuma indiriliyor, indirilecek" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, yaptığı değerlendirmenin ardından karnelerini alan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

20.01.2017 13:14:03 TSI

