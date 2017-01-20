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Bulanık'ta karne sevinci



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesindeki 29 bin 800 öğrenci karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Bulanık Süleyman Paşa İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğrencilere ikinci dönemde daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundular.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Uzan, gelecek planlaması konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunarak, 15 günlük süreyi iyi değerlendirmelerini söyledi. Öğrencilere TEOG hazırlık, tatil kitabı ve bot dağıtan Kaymakam Uzan, "Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Biz hem sizin mutluluğunuzu paylaşalım hem de Bulanık Belediyemiz ile Keçiören Belediyesi tarafından sizler için hazırlanan tatil kitaplarını dağıtalım diye buradayız. İçeriği çok zengin bir tatil kitabıdır. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Tatilde tamamen kendinizi derslerden koparmayın. Arada bir çalışmanızdan, okumanızdan yarar var. İnşallah hepiniz bu tatili güzel bir şekilde değerlendirirsiniz" dedi.

Karne dağıtımından sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Uzan, 15 günlük tatili iyi değerlendirmelerini ve dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme başlamalarını istedi.

(MSA-Y)



20.01.2017 13:18:59 TSI

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