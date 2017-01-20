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Edirne'de tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Edirne'yi etkisi altına alan kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzlukları en eza indirebilmek adına çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Edirne Belediyesi, dün başlayan kar yağışı ile birlikte buzlanmayı engellemek ve yolları trafiğe açık tutabilmek için çalışmalarını 24 saat sürdürdü. Ana arterler ve dik yokuşlarda tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren ara sokaklarda devam etti. 11 ayrı ekip 11 ayrı bölgede 5 greyder, 4 kar küremeli yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 2 yükleyici kepçe, 1 bobcat küçük kepçe, 6 tuz serpme makinesi, 3 sıvı buz çözücü aracı ve 7 kamyon ile çalışmalarını gerçekleştirdi.

Tuzlama çalışmalarına 19 Ocak tarihinde saat 14.00'da başladıklarını ifade eden ekipler, "İlk etapta hastane yolları, ana arterler ve dik yokuşlarda tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Gece boyunca devam eden çalışmalarımıza sabah saatlerinden itibaren ara sokaklarda devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın araçlarında gerekli tedbirleri aldıktan sonra trafiğe çıkmalarını rica ediyoruz" dedi.

(KU-MK-Y)



20.01.2017 13:23:35 TSI

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