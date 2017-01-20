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Osmaneli'de 3 bin 75 öğrenci karne heyecanı yaşadı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:38
Osmaneli'de 3 bin 75 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Osmaneli'de 3 bin 75 öğrenci karne heyecanı yaşadı

(Fotoğraflı)

Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 3 bin 75 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Osmangazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı ve AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca katıldı.
Karnelerini Kaymakam Çakıcı, Belediye Başkanı Şahin ve diğer protokol üyeleri ile öğretmenlerinin ellerinden alan öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadılar. Törende, öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çakıcı, iyi tatiller diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci ise, "Öğrencilerimizin karnesi aynı zamanda velilerin ve bizlerin de karnesidir. Sadece öğrencilerin karnesi değildir. Velilerin de, anne babaların da karnesidir. Öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Yorucu ve yoğun geçen bir yılın ardından heyecanla beklenen karne gününde sizlerle aynı heyecanı paylaşmanın gururunu ve onurunu yaşamaktayım. İkinci dönem 6 Şubat 2017'de başlayacak. Öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.
Kaymakam Edip Çakıcı ve diğer protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.
(ZC-KÇ)

20.01.2017 13:42:56 TSI
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