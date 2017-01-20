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Adıyaman Üniversitesi Hentbol Takımı yarı finale yükseldi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Hentbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen Üniversiteler Hentbol Ligi'nde (ÜNİLİG) yaptığı karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi.

Adıyaman Üniversitesi Hentbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Hentbol Ligi'nde (ÜNİLİG) Adıyaman'ı ve Üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil ederek yarı finale yükseldi ve ilk 12 takım arasına girdi. Takım, yarı final hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken mart ayında başlayacak yarı final müsabakalarında Ortadoğu Teknik, Marmara, İstanbul, Anadolu, Cumhuriyet, Fırat, Ahi Evran, Siirt, Ordu, Erciyes ve Mersin Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

Adıyaman Üniversitesi Hentbol Takımı Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Aykut Dündar yaptığı açıklamada yarı finallerde de grup mücadelelerinde olduğu gibi en iyi şekilde Adıyaman'ı ve Üniversitemizi temsil edeceklerini ifade etti. Antrenmanlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Dündar desteklerinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye teşekkür etti.

(CK)



20.01.2017 13:43:57 TSI

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