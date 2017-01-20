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Başkan Memduh Büyükkılıç, İletişim Merkezinde 252 13 33'e cevap veriyor

20 Ocak 2017 Cuma, 14:34
Başkan Memduh Büyükkılıç, İletişim Merkezinde 252 13 33'e cevap veriyor
Başkan Memduh Büyükkılıç, İletişim Merkezinde 252 13 33'e cevap veriyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi İLETİŞİM MERKEZİNİN telefonlarına misafir olan Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların telefonunu açıp, sorularını cevaplandırdı, dilek ve taleplerini dinleyerek çözüme ulaştırdı.
İletişim merkezinin telefonlarını arayan ve Başkan Büyükkılıç'ın sesini duyan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Farklı uygulamalarıyla dikkat çeken ve her fırsatta "Sosyal ve Birey Odaklı Belediyecilik" yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi iletişim merkezinde, vatandaşlardan gelen telefonları cevaplandırdı.
Belediyeyi arayıp, telefonda Başkan Memduh Büyükkılıç ile konuşma fırsatı bulan vatandaşlar önce şaşırdı, sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Gelen talep ve dilekleri ilgili Müdürlükler ile paylaşan ve Alo Belediye çağrı merkezinde zaman zaman vatandaşlarla bizzat görüşme gerçekleştiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi 7/24 saat hizmet veren bir kurumdur. Kamu hizmetin de devamlık esastır. Daha da önemlisi hizmet zamanında verilir ise hizmettir aksi halde eziyet olur. Bu açıdan her alanda Melikgazililerin hizmetindeyiz. Vatandaşlarla birebir iletişimde olmaya devam edeceğiz. Var ise şikâyetlerini büyük bir ciddiyetle dinliyor, sorunların çözümü noktasında çalışmaları hızlandırıyor, sonuçlandırıyor ve kendilerine bilgi veriyoruz. Melikgazi iletişim merkezi 252 13 33 nolu telefon ile her zaman vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" dedi.
(AÖ-Y)

20.01.2017 14:38:34 TSI
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