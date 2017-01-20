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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Güreşçi Zabıta'dan Başkan Gürün'e Ziyaret

20 Ocak 2017 Cuma, 14:59
Güreşçi Zabıta'dan Başkan Gürün'e Ziyaret
Güreşçi Zabıta'dan Başkan Gürün'e Ziyaret
- Milas Belediyesi'nde Zabıta olarak görev yapan Milli Güreşçi Erkan Uysal Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - 27 yıldır güreş sporu ilgilenen ve yerel, ulusal, uluslararası yaklaşık 150 madalyaya sahip olan, ülkemizi uluslararası turnuvalarda başarı ile temsil eden milli sporcu Erkan Uysal Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.
6-10 Ekim 2016 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na katılarak serbest sitilde Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan, Eylül 2017'de de ülkemizi Bulgaristan'da temsil edecek olan başarılı güreşçi ve aynı zamanda Milas Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Erkan Uysal Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaretinde, Muğla'yı ve ülkemizi dünyanın farklı ülkelerinde güreş sporunda temsil etmeye çalıştığını söyledi ve gittiği ülkelerde Muğla'yı diğer ülkelerden gelen sporculara görsel malzemelerle ve karşılıklı diyalogla anlattığını belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'yı ve ülkemizi uluslararası turnuvalarda başarı ile temsil eden, elde ettiği başarılar ile güreş sporunu Milas ilçesinde sevdiren milli sporcu Erkan Uysal'a teşekkür etti ve katılacağı turnuvalarda başarılar diledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Milas ilçemizde Zabıta görevi yanında ata sporumuz güreşle 27 yıldır ilgilenen ve sayısız başarılar kazanan sporcumuz Erkan Uysal'ı kutluyorum. Amatör sporlarla ilgilenen daha yolun başında olan gençlerimiz için çok iyi bir rol model, örnek olan güreşçimizin deneyimleri ve katkıları ile Muğlamız güreş sporunda daha çok başarılara imza atacaktır. Ulusal turnuvalarda Türk Bayrağı'mızı göndere çektiren ve diğer sporculara ülkemizi, Muğla'mızı anlatan sporcumuza teşekkür ediyor, bundan sonra katılacağı turnuvalar için başarılar diliyorum" dedi.
(BT-İK)

20.01.2017 15:03:50 TSI
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