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Dündar'dan Binbaşı Aşkın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından yeniden Osmangazi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı görevine getirilen Binbaşı Aşkın Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyarette, Binbaşı Aşkın Bozkurt'a yeni görevinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Komutanımız aslında yeni değil, bir başka hizmet için ayrıldığı vazifesine geri döndü. Daha önce bu görevi yaparken yurt dışı vazifesi için Osmangazi'den ayrılmıştı. Afganistan'da bulunan Türk birliğinde bir yıla yakın görev aldıktan sonra yeniden Osmangazi'ye döndü. Gerek kaymakamımız, gerek komutanımızla bir araya gelerek, huzurun tesisi noktasında son derece uyumlu çalışma imkanı bulmuştuk. Bu çalışmanın bundan sonra da süreceğine yürekten inanıyor, komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt, "Görev yaptığım zaman zarfında koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğümüz başkanımız ile bundan sonra da aynı şekilde çalışacağımıza inancım tam. Kendisi son derece tecrübeli bir insan. Yaptığı hizmetlerle de Osmangazi'de farkını hissettiriyor" diye konuştu.

(MŞ)



20.01.2017 15:14:38 TSI

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