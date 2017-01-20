20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya da 168 bin 829 öğrenci karne aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 15:16
Malatya da 168 bin 829 öğrenci karne aldı
Malatya da 168 bin 829 öğrenci karne aldı

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya da 2016-2017 eğitim döneminin tamamlanmasıyla birlikte 168 bin 829 öğrenci karne aldı.
Mehmet Emin Bitlis İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Mustafa Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Toprak, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün sizin heyecanınıza katılmak için sizlerle bir aradayız. Biz geleceğiz biz Türkiye Cumhuriyeti devletimize milletimize ülkemize Vatanımıza ay yıldızlı bayrağımızı göklerde tutabilmek, inancımızın değerlerimize vatanımızı ülkemizi geleceğe iyi bir şekilde taşıyabilmek adına, Biz gençlerin büyüklerimizin bizden beklentileri adına iyi eğitim alarak, iyi noktalarda iyi projeler üretilerek ülkemizi daha güçlü kılmalıyız. Ülkemizi güçlü kılmanın yolu bilgiye daha fazla sahip olmak, bilgiyi kullanmak, Bununla birlikte gelişmelere açık olmaktır. Onun için biz geleceğiz diyoruz. Biz hayallerimize ulaşabilmek için bu eğitim ve öğretimin bir parçası olmak noktasındayız. Hayal etmek durumundayız Hayal edersek ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Çünkü hayal etmek düşünmeye projeleri, çalışmayı, bilgili olmayı. Bilgiyi çok farklı alanlarda farklı mesleklerde kullanmalıyız. O bilgiyi bir şekilde kullanarak o bilginin getirdiği ışıkta hayallerimiz için koşalım. O hayallerimizde bizim ulaşmayı istediğimiz hedefteki noktalar olsun. Devletimizi milletimizi bayrağımızı hep birlikte yüceltmemiz, ülkemizde daha güçlü kılmamız gerekiyor" diye konuştu.
Tekli eğitime 2020 de geçmeyi planladıklarını kaydeden Vali Toprak, açıklamasında "Çocuklarımızın eğitim alt yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bir kısım ikili eğitim hala devam ediyor. Hükumetimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çizdiği hedefler doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamadan önce tüm okullarımızı tekli eğitim yapmak için okul altyapılarını yeni okul yapımlarını da hızlandırmış bulunuyoruz. Umuyoruz ki o hedefe de planlandığı gibi zamanında ulaşmak için Malatya olarak bizde alt yapımızı hazırlıyoruz. İlimizdeki Milli Eğitim mevcuduna da değinen Vali Mustafa Toprak şunları söyledi. "İlimizde 922 okulumuz var. Bunların 746'sının okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşuyor. Bunun yanında özel eğitime yönelik okullarımız var. Bununla birlikte şu anda 632 okulumuzda normal eğitim veriliyor. 114 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Malatya ilinde 168 bin 829 öğrencimiz bugün karne aldı. 168 bin çocuğumuz da Malatya'daki 8 bin 365 dersliğimizde eğitim öğretim görüyor. 13 bin 778 öğretmenimiz 791'i özel okullarda olmak üzere toplam 13 bin 778 öğretmenin de çocuklarımızın geleceğini inşa etmektedir. Her yıl 25 bin civarında yeni öğrencimiz okullarımıza katılıyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken öğretmenlerimizin birebir öğrencilerle daha iyi iletişim kurmaları için derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu amaçla da derslik sayısında düşen öğrenci sayısının 20-24 olmasını hedefliyoruz" ifadelerine de yer verdi.
(YA-SD-Y)

20.01.2017 15:21:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz
YEREL

CHP'YE YAPTIKLARIMIZI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi
YEREL

ELEKTRİK KESİNTİLERİ MAHALLELİYİ BEZDİRDİ
Malatya'da basketbol aday hakem kursu açılacak
YEREL

MALATYA'DA BASKETBOL ADAY HAKEM KURSU AÇILACAK
Başkan Polat, karne almaya gidemeyen öğrencilerin karnelerini evlerine götürdü
YEREL

BAŞKAN POLAT, KARNE ALMAYA GİDEMEYEN ÖĞRENCİLERİN KARNELERİNİ EVLERİNE GÖTÜRDÜ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Azerbaycanlı öğrencilerden '20 Ocak 1990 katliamı' konulu fotoğraf sergisi
YEREL

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDEN '20 OCAK 1990 KATLİAMI' KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ
Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ
Okullar Arası Badminton müsabakaları sonuçlandı
YEREL

OKULLAR ARASI BADMİNTON MÜSABAKALARI SONUÇLANDI
İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunları masaya yatırıldı
YEREL

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE MÜTEAHHİTLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Battalgazi ilçesinde kan bağışı kampanyası
YEREL

BATTALGAZİ İLÇESİNDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
İnönü Üniversitesispor kendi imkanlarıyla başarıyı hedefliyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR KENDİ İMKANLARIYLA BAŞARIYI HEDEFLİYOR
Başkan Gürkan öğrencilere karne dağıttı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
Şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Doğanşehir de 7 bin 800 öğrenci karne aldı
YEREL

DOĞANŞEHİR DE 7 BİN 800 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

MHP'liler Şehitliği Ziyaret Ettiler
YEREL

MHP'LİLER ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİLER
Promili yüksek eleştrilerineCHP'den profili yüksek değerlendirmesi
YEREL

PROMİLİ YÜKSEK ELEŞTRİLERİNECHP'DEN PROFİLİ YÜKSEK DEĞERLENDİRMESİ
Darende'de öğrencilerin karne sevince
YEREL

DARENDE'DE ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCE
Minibüsçüler eylem yaptı
YEREL

MİNİBÜSÇÜLER EYLEM YAPTI
Malatya'dan Halep'e anlamlı destek
YEREL

MALATYA'DAN HALEP'E ANLAMLI DESTEK
Yeşilyurt belediyesinin acı günü
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN ACI GÜNÜ
Öğrencilerden Evkur Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN EVKUR YENİ MALATYASPOR'A MORAL ZİYARETİ
Uzm. Psikolog Sibel Düzakın ebeveynleri uyardı
YEREL

UZM. PSİKOLOG SİBEL DÜZAKIN EBEVEYNLERİ UYARDI
Sağlıkçılar Kan Bağışına Koştu
YEREL

SAĞLIKÇILAR KAN BAĞIŞINA KOŞTU