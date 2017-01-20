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Malatya da 168 bin 829 öğrenci karne aldı



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Malatya da 2016-2017 eğitim döneminin tamamlanmasıyla birlikte 168 bin 829 öğrenci karne aldı.

Mehmet Emin Bitlis İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Mustafa Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Toprak, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün sizin heyecanınıza katılmak için sizlerle bir aradayız. Biz geleceğiz biz Türkiye Cumhuriyeti devletimize milletimize ülkemize Vatanımıza ay yıldızlı bayrağımızı göklerde tutabilmek, inancımızın değerlerimize vatanımızı ülkemizi geleceğe iyi bir şekilde taşıyabilmek adına, Biz gençlerin büyüklerimizin bizden beklentileri adına iyi eğitim alarak, iyi noktalarda iyi projeler üretilerek ülkemizi daha güçlü kılmalıyız. Ülkemizi güçlü kılmanın yolu bilgiye daha fazla sahip olmak, bilgiyi kullanmak, Bununla birlikte gelişmelere açık olmaktır. Onun için biz geleceğiz diyoruz. Biz hayallerimize ulaşabilmek için bu eğitim ve öğretimin bir parçası olmak noktasındayız. Hayal etmek durumundayız Hayal edersek ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Çünkü hayal etmek düşünmeye projeleri, çalışmayı, bilgili olmayı. Bilgiyi çok farklı alanlarda farklı mesleklerde kullanmalıyız. O bilgiyi bir şekilde kullanarak o bilginin getirdiği ışıkta hayallerimiz için koşalım. O hayallerimizde bizim ulaşmayı istediğimiz hedefteki noktalar olsun. Devletimizi milletimizi bayrağımızı hep birlikte yüceltmemiz, ülkemizde daha güçlü kılmamız gerekiyor" diye konuştu.

Tekli eğitime 2020 de geçmeyi planladıklarını kaydeden Vali Toprak, açıklamasında "Çocuklarımızın eğitim alt yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bir kısım ikili eğitim hala devam ediyor. Hükumetimizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çizdiği hedefler doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamadan önce tüm okullarımızı tekli eğitim yapmak için okul altyapılarını yeni okul yapımlarını da hızlandırmış bulunuyoruz. Umuyoruz ki o hedefe de planlandığı gibi zamanında ulaşmak için Malatya olarak bizde alt yapımızı hazırlıyoruz. İlimizdeki Milli Eğitim mevcuduna da değinen Vali Mustafa Toprak şunları söyledi. "İlimizde 922 okulumuz var. Bunların 746'sının okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşuyor. Bunun yanında özel eğitime yönelik okullarımız var. Bununla birlikte şu anda 632 okulumuzda normal eğitim veriliyor. 114 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Malatya ilinde 168 bin 829 öğrencimiz bugün karne aldı. 168 bin çocuğumuz da Malatya'daki 8 bin 365 dersliğimizde eğitim öğretim görüyor. 13 bin 778 öğretmenimiz 791'i özel okullarda olmak üzere toplam 13 bin 778 öğretmenin de çocuklarımızın geleceğini inşa etmektedir. Her yıl 25 bin civarında yeni öğrencimiz okullarımıza katılıyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken öğretmenlerimizin birebir öğrencilerle daha iyi iletişim kurmaları için derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu amaçla da derslik sayısında düşen öğrenci sayısının 20-24 olmasını hedefliyoruz" ifadelerine de yer verdi.

(YA-SD-Y)



20.01.2017 15:21:11 TSI

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