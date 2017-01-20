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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Özel öğrencilerin karne mutluluğu

20 Ocak 2017 Cuma, 15:20
Özel öğrencilerin karne mutluluğu
Özel öğrencilerin karne mutluluğu

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz'da 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla özel öğrenciler için karne töreni düzenlendi.
Lüleburgaz Kaymakam'ı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yücel Bilgiç, Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencilerin karne törenine katıldı.
Okul binasında düzenlenen törende Kaymakam Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Şube Müdürü Mustafa Yücel Bilgiç, 38 öğrenciye karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını aileleriyle ve öğretmenleriyle paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, karne alan 38 öğrenciyi tebrik etti.
(KA-MEF-Y)

20.01.2017 15:24:21 TSI
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