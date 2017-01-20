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Promili yüksek eleştrilerineCHP'den profili yüksek değerlendirmesi

20 Ocak 2017 Cuma, 15:33
Promili yüksek eleştrilerineCHP'den profili yüksek değerlendirmesi
Promili yüksek eleştrilerineCHP'den profili yüksek değerlendirmesi
- CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
- "Sanırım kendisinin dili sürçtü, herhalde Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin profili yüksek demek istedi"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın CHP milletvekillerine yönelik yaptı "promilleri mi yüksek" degerlendirmesine cevap vererek, "Sanırım kendisinin dili sürçtü, herhalde Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin profili yüksek demek istedi" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın bir gazeteye yaptığı açıklamaları değerlendirdi. İl binasında açıklama yapan Kiraz'ın gündeminde AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın, anayasa değişikliği sürecinde oy kullanan CHP'li vekillerin kabinden çıkmamalarıyla ilgili olarak, yaptığı, "Kabine oy kullanmaya girdiler çıkmadılar. Orada artık promilleri mi yüksekti, başka neden mi vardı? Onu bilmiyoruz ama çıkmayı beceremediler" açıklaması oldu. Kiraz, "Hakan Bey'in konuşmasında sanırım bir dil sürçmesi oldu, kendisi herhalde 'Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin profili yüksek' demek istedi. Zaten anayasa değişikliği ile ilgili mecliste süren çalışmalara baktığımız zaman bilimsel, ülkenin hassasiyetlerine dokunan, profilleri en üst seviyede olan, halkın gerçekten sevdiğini yapan milletvekillerinin CHP'li milletvekilleri olduğunu görürsünüz. Bu nedenle ben kendisinin bir dil sürçmesi yaşadığını düşünüyorum. Eğer başka bir anlamda kullandıysa da bu etik değil, siyasetin bir etiği vardır. Birtakım iftiralarla, ithamlarla insanları suçlayarak siyaset yapma alışkanlığı doğru bir alışkanlık değildir" dedi.
Panele davet
Kiraz, konuşmasında yarın, Hürriyet Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından ve Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımıyla bir panel düzenleyeceklerini ifade ederek tüm Malatyalıları panele davet etti. Düzenlenecek panelde parlamenter sistemin anlatılacağını belirten Başkan Kiraz, ayrıca, 24 Aralık 1993 yılında arabasına konulan bomba sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu da anacaklarını söyledi.
Kiraz, "Aralığın son haftası ülkemizde demokrasi haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu demokrasi haftasında geçmişte demokrasi uğruna yitirdiğimiz önemli değerlerimizi, katledilen gazetecilerimizi ve aydınlarımızı anıyoruz. Andığımız isimlerden birisi de 24 Aralık 1993 yılında arabasına konulan bomba sonucu yaşamını yitirmiş olan Uğur Mumcu. Kendisi, mangal gibi yüreği olan, hiçbir şeyden korkmadan ve hiçbir şartta kalemini satmadan doğruları ve gerçekleri yazan bir gazeteciydi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her yıl Uğur Mumcu'yu anmaya devam ediyoruz. Uğur Mumcu'nun yanında yine bu ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için canı pahasına doğruları yazmaktan geri durmamış bütün aydınlarımızı da anıyoruz. Yarın önemli bir panel gerçekleştireceğiz. Özellikle şu anda gündemimizde olan bir anayasa değişiklik paketi var. Yarın düzenleyeceğimiz bu panelde parlamenter sisteminin önemini anlatacağız. Panelimize Hürriyet Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu ve Genel Başkan yardımcımız Veli Ağbaba konuşmacı olarak yer alacak. Panelimiz yarın saat 13:00 de 2. Ordu karşısındaki Belediye Konferans Salonunda düzenlenecek. Biz bütün halkımızı bu panele davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

20.01.2017 15:37:24 TSI
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