YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dalamanlı muhtarlar külliyede

Dalamanlı muhtarlar külliyede



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan 34. Muhtarlar Toplantısına Muğla'nın Dalaman ilçesinden 3 muhtar katıldı.

Külliye'deki 34. Muhtarlar Toplantısına Dalaman Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman, Kızılkaya Muhtarı Ramazan Yavuz, Narlı Mahallesi Muhatarı Mevlüt Yılmaz'da katıldı.

34. Muhtarlar toplantısına katılan Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle katıldığımız 34. Muhtarlar toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Yapılan toplantıda ise Ülkemizin gelişmesinde ve sıkıntıları hakkında bilgi aldık. Dalaman Merkez Mahallesi Muhtarı olarak, Göcek Tüneliyle ilgili sorunları Cumhurbaşkanımıza ilettim. Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını bildirdiler." dedi.

34. Muhtarlar toplantısı nedeniyle memnuniyetini dile getiren Yaman, böyle bir davet aldıkları için çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

(CC-MB-Y)



20.01.2017 15:37:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER