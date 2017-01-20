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Karabük'te 37 bin 499 öğrenci yarı yıl karnelerini aldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 37 bin 449 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

İl genelinde 186 okulda görev alan 3 bin 149 öğretmen ile birlikte 37 bin 449 öğrenci ilk dönemi tamamladı.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi üzerine Mehmet Akif İlk ve Ortaokulu, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi ve Sevgibağı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katıldığı karne dağıtım töreninde konuşan Vali Mehmet Aktaş, "Karabük ili olarak çok huzurlu ve başarılı bir eğitim yarıyılı geçirdik. Karabük ilimiz Türkiye'nin en başarılı 10 ili arasındadır. Tabi bu başarıda eğitimcilerimizin, idarecilerimizin katkısının olduğu kadar öğrenci velilerimizin de büyük katkısı var. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen eğitim camiasındaki öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize, öğrencilerimize ve öğrencilerimizin velilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize mutlu bir yarıyıl tatili diliyorum. Eğlensinler, gezsinler ama biraz da kitap okumayı ihmal etmesinler. Yarıyıl tatilinin ülkemize, ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Girdiği sınıflarda öğrencilerle kısa süre sohbet eden Vali Mehmet Aktaş öğrencilere kitap hediye ederek karnelerini verdi.

(YE-YE-Y)



20.01.2017 15:37:40 TSI

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