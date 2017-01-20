20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP'liler Şehitliği Ziyaret Ettiler

20 Ocak 2017 Cuma, 15:36
MHP'liler Şehitliği Ziyaret Ettiler
MHP'liler Şehitliği Ziyaret Ettiler

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, "Hepimiz birer şehit adayıyız Hepimiz şehadet şerbetini içmeye hazırız" dedi.
MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve beraberindeki partililer Malatya Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada şehitlerin mezarlarını ziyaret eden ve karanfil bırakan MHP' liler ziyarete gelen şehit ailelerle de bir süre görüşüp ve ailelere sabırlar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, "Bu bayrak inmesin diye bu ezan dinmesin diye bu topraklara namert ayağı değmesin diye kendilerini seve seve bu ülke için şehadet şerbetini içmişlerdir. Bizler MHP olarak şehitlerimize bayrağımıza vatanımıza milletimize çok büyük değer veren bir camiayız. Bu nedenler hepimiz birer şehit adayıyız. Hepimiz şehadet şerbetini içmeye hazırız. Ancak burada yatan şehit kardeşlerimiz bu ülke için kendilerini feda etmişlerdir. Ömer Halisdemir Niğde'lidir Türk'tür. Fethi Sekin Elazığlıdır Kürttür. Biri 15 Temmuzda ülkesi bayrağı milleti için kendini feda etmiştir. Bir tanesi de İzmir de polislik görevini yaparken adliyeye yaklaşan bir bombacıyı daha büyük bir faciayı önlemek için kendisini feda etmiştir. Burada görünen şudur ki Çanakkale de savaşanlar Türk müydü Kürt müydü Laz mıydı? Ömer Halisdemir Türk diğer kardeşimiz Kürt demek ki ülkede Türk Kürt ayrımı yok. Biz kardeşiz. Bu ülkeyi de Kürtlük üzerinden Türklük üzerinden ayrıştırmaya çalışanlar görmüştürler ki bütün çabaları boştur. Zor günlerimizde bunların üstesinden geldik bundan sonrada gelmeye devam edeceğiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet yakınlarına sabırlar versin" şeklinde konuştu.
(YA-SD-Y)

20.01.2017 15:40:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz
YEREL

CHP'YE YAPTIKLARIMIZI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi
YEREL

ELEKTRİK KESİNTİLERİ MAHALLELİYİ BEZDİRDİ
Malatya'da basketbol aday hakem kursu açılacak
YEREL

MALATYA'DA BASKETBOL ADAY HAKEM KURSU AÇILACAK
Başkan Polat, karne almaya gidemeyen öğrencilerin karnelerini evlerine götürdü
YEREL

BAŞKAN POLAT, KARNE ALMAYA GİDEMEYEN ÖĞRENCİLERİN KARNELERİNİ EVLERİNE GÖTÜRDÜ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Azerbaycanlı öğrencilerden '20 Ocak 1990 katliamı' konulu fotoğraf sergisi
YEREL

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDEN '20 OCAK 1990 KATLİAMI' KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ
Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ
Okullar Arası Badminton müsabakaları sonuçlandı
YEREL

OKULLAR ARASI BADMİNTON MÜSABAKALARI SONUÇLANDI
İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunları masaya yatırıldı
YEREL

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE MÜTEAHHİTLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Battalgazi ilçesinde kan bağışı kampanyası
YEREL

BATTALGAZİ İLÇESİNDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
İnönü Üniversitesispor kendi imkanlarıyla başarıyı hedefliyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR KENDİ İMKANLARIYLA BAŞARIYI HEDEFLİYOR
Başkan Gürkan öğrencilere karne dağıttı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
Şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Doğanşehir de 7 bin 800 öğrenci karne aldı
YEREL

DOĞANŞEHİR DE 7 BİN 800 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Promili yüksek eleştrilerineCHP'den profili yüksek değerlendirmesi
YEREL

PROMİLİ YÜKSEK ELEŞTRİLERİNECHP'DEN PROFİLİ YÜKSEK DEĞERLENDİRMESİ
Malatya da 168 bin 829 öğrenci karne aldı
YEREL

MALATYA DA 168 BİN 829 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Darende'de öğrencilerin karne sevince
YEREL

DARENDE'DE ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCE
Minibüsçüler eylem yaptı
YEREL

MİNİBÜSÇÜLER EYLEM YAPTI
Malatya'dan Halep'e anlamlı destek
YEREL

MALATYA'DAN HALEP'E ANLAMLI DESTEK
Yeşilyurt belediyesinin acı günü
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN ACI GÜNÜ
Öğrencilerden Evkur Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN EVKUR YENİ MALATYASPOR'A MORAL ZİYARETİ
Uzm. Psikolog Sibel Düzakın ebeveynleri uyardı
YEREL

UZM. PSİKOLOG SİBEL DÜZAKIN EBEVEYNLERİ UYARDI
Sağlıkçılar Kan Bağışına Koştu
YEREL

SAĞLIKÇILAR KAN BAĞIŞINA KOŞTU