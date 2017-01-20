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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Ekinci öğrencilerin sevincine ortak oldu

20 Ocak 2017 Cuma, 15:57
Ekinci öğrencilerin sevincine ortak oldu
Ekinci öğrencilerin sevincine ortak oldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Selahattin Eyyübi Ortaokulunda yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı, öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Şanlıurfa'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin karne dağıtım töreni Selahattin Eyyübi İlkokulunda düzenlendi. Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde bulunan okulda karne dağıtım töreninde öğrencilerin sevincine ortak olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, genç bir nüfusa sahip olan Eyyübiye'de, Selahattin Eyyübiye'ye yakışır bir nesil yetiştirmek istediklerini söyledi. Karne dağıtım törenine, Eyyübiye ilçe Kaymakamı Adem Ünal, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ile kurum ve kuruluş ile veliler katıldı.
Karne dağıtım töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiye ilçesi Selahattin Eyyübi Ortaokulunda ki öğrencilerimize yarıyıl karnelerini vermek için geldik. Öncelikle tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Tatil günlerini iyi bir şekilde geçirmelerini diliyoruz. Zaten ödevde verilmeyecek ama kitap okumak lazım. Eyyübiye ilçesi tabi genç bir ilçe, genç nüfusa sahip bir ilçe, 130 bine yakın öğrencisi olan bir ilçedir. Dolayısıyla da böyle bir ilçe de Selahattin Eyyübi Ortaokulunda, Selahattin Eyyübiye'ye yakışır bir nesil yetiştirmek hepimizin hedefidir, amacıdır. Burada gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve tabi bizlerde bu konuda öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü yardımları yapmaya hazırız. Belediye olarak da biliyorsunuz TEOG hazırlık konusunda da bizler gençlik merkezlerimizde, etüt merkezlerimizde bu dersleri veriyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz, iyi tatiller diliyoruz" ifadelerini kullandı.
(BB-SD-Y)

20.01.2017 16:01:28 TSI
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