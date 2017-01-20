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Yıldızlar futsal müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı okullar arası yıldızlar futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi.

GAP Arena spor salonunda gerçekleştirilen salon futbolu futsal müsabakasına yıldız kızlardan 11 takım 154 futbolcu katılırken yıldız erkeklerden ise 24 takım 336 sporcu katıldı. Yoğun ilgi gören futsal müsabakası çekişmeli geçerken yapılan mücadele sonunda yıldız kızlarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu il birincisi olurken yıldız erkeklerde Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu il birincisi oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Şanlıurfa Gençlik ve Spor Şube Müdürü İbrahim Halil Alp, Şube Müdürü Murat Bağış ve İl Milli Eğitim Okul sporları sorumlusu Hasan Özdemir takdim etti.

Gerçekleştirilen Futsal müsabakalarında dereceye giren Yıldız kızlar grubunda, birinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olurken, Viranşehir Uluğbey Ortaokulu da 2'nci oldu. Yıldız Erkekler grubunda ise Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu birinci, Borsa İstanbul Ortaokulu da 2'nci oldu.

(BB-SD-Y)



20.01.2017 16:06:43 TSI

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