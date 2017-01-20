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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Yeni su kuyusu faaliyete geçti

20 Ocak 2017 Cuma, 16:05
Yeni su kuyusu faaliyete geçti
Yeni su kuyusu faaliyete geçti

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, artan tüketim ve azalan yer altı suları nedeniyle 2 yıl önce açtıkları yeni su kuyusunu faaliyete geçirdi.
Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle yer altı sularının seviyesinin düşeceği öngörüsüyle Paşaçayırı Mevkii'nde su kuyusu açmış ancak faaliyete geçirmemişti. Son günlerde artan tüketim ve yer altı sularının azalması üzerine harekete geçen ekipler su kuyusunu faaliyete geçirdi.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su tüketiminden dolayı böyle bir takviyeye ihtiyaç duyduklarını ifade eden yetkililer, bu yıl kent merkezine düşen kar yağışının, yer altı sularını olumlu yönde etkilemesinin ise yaklaşık 5 ayı bulabileceğini belirtti.
(KU-Y)

20.01.2017 16:10:27 TSI
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