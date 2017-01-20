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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:06
Şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı
Şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Şehitleri Anma Programında şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Cuma Namazı öncesi gerçekleştirilen programa Manisalılar da büyük ilgi gösterirken emniyet teşkilatı mensupları da vatandaşlara lokma dağıttı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan tarihi Hatuniye Caminde Cuma Namazı öncesi düzenlenen programa Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ve vatandaşlar katıldı.
Din görevlileri tarafından Mevlidi Şerif okunurken, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, şehitler için okunan Hatimlerin duasını yaptırdı. Programa katılanlar canını bu vatana veren şehitler için, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için, terör olaylarının sona ermesi için hep birlikte dua etti. Programda ayrıca polisler tarafından vatandaşlara lokma hayrı da yapıldı.
Türkiye'nin bekası için terör örgütleriyle mücadele ederken hayatını kaybeden şehitleri anmak için müftülük olarak böyle bir program düzenlediklerini ifade eden Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, "Bugün bizler dimdik ayaktaysak, dünyanın değişik bölgelerindeki mazlumlara, ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyorsak bu hep şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim en büyük değerlerimizdir. Bu değerlerimize hep beraber sahip çıkmalıyız" dedi.
(SC-Y)

20.01.2017 16:11:03 TSI
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