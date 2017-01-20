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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Kartallı miniklerin karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 16:07
Kartallı miniklerin karne sevinci
Kartallı miniklerin karne sevinci

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı 11 kreşte eğitim gören minikler, karne heyecanı yaşadı.
Çocuk gelişimi ve eğitimine büyük önem veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün çalışmalarıyla her geçen yıl sayıları artan Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim alan çocuklar, 2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması ile birlikte yarıyıl karnelerini aldı. Karne alan miniklerin sevinçleri gözlerinden okundu.
Minikler karnelerini, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir ve öğretmenlerinin elinden aldı. Miniklerin karne aldıklarında mutlu ve heyecanlı tavırları renkli görüntüler ortaya çıkardı. Minik öğrenciler karne almalarının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve birim müdürleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
(HB-MK-Y)

20.01.2017 16:12:00 TSI
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