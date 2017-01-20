20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çorumgaz'dan örnek davranış

20 Ocak 2017 Cuma, 16:18
Çorumgaz'dan örnek davranış
Çorumgaz'dan örnek davranış
- Çorumgaz yönetici ve çalışanlarının aralarında topladıkları paralarda hazırlanan yardım tırı Halep'e uğurlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : M. Muttalip Yalçın
Kamera : M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorumgaz, çalışanları örnek bir davranışa imza attı. Şirket yöneticileri ve çalışanları aralarında topladıkları paralarla temin edilen ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.
Hürriyet meydanında düzenlenen uğurlama törenine Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, Kızılay Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat ve şirket çalışanları katıldı.
Halep'e yardım için, Halep'te yaşayan insanlara yardım etmek için şirket çalışanlarının 'Bizde ne yapabiliriz' anlayışı içerisinde kendi maaşlarından bir kesinti yapılması ve bunların Halep'e gönderilmesi noktasında kendilerinden talepte bulunduklarını açıklayan Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, "Bizde arkadaşlarımızın istekleri çerçevesinde herkesin kendi gönlünden koptuğunca Halep'e yardım gönderilmesi için çalışma başlattık. Personelimizin bu hassasiyetine kalan kısmını Çorumgaz olarak takviye ederek birinci etapta acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırı hazırladık. Kızılay'ın katkıları bu yardım tırını Halep'te yaşayan kardeşlerimize gönderme kararı aldık. Bizler içinde bulunduğumuz güzel günlerin kıymetini çok iyi bilemiyoruz. Şuanda biz ülkemizde birik, beraberlik, huzur içerisinde yaşamanın mutluluğunu tadıyoruz. Umut ediyorum ki oradaki kardeşlerimiz de şuanda memleketlerinden uzakta olan başka ülkelerde mülteci olan kardeşlerimiz de inşallah kendi ülkelerinde insanca yaşayabilecekleri bir topluma, huzura kavuşurlar. Ama onların burada misafir olduğu müddetçe bizde elimizden geleni yapacağız. Şirket olarak da yapacağımız farklı yardımlar olduğunda yine her türlü yardımdı da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.
Kızılay Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat da, Çorumgaz yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederek, yardım malzemesinin en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Çorumluların bu konudaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu dile getiren Canbolat, yardım konusunda diğer illere nazaran Çorum'un farkını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmalarından ardından yapılan duayla yardım tırı yola çıktı.
(MMY-BÖ)

20.01.2017 16:23:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da Çölyak taramasının ilk etabı tamamlandı
YEREL

ÇORUM'DA ÇÖLYAK TARAMASININ İLK ETABI TAMAMLANDI
AK Parti Çorum Teşkilatı 81 İl Teşkilatlarına Model Oldu
YEREL

AK PARTİ ÇORUM TEŞKİLATI 81 İL TEŞKİLATLARINA MODEL OLDU
Başkan Külcü yaralı karacayı doğaya saldı
YEREL

BAŞKAN KÜLCÜ YARALI KARACAYI DOĞAYA SALDI
İl Birinciliği müsabakaları Sungurlu'da oynandı
YEREL

İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI SUNGURLU'DA OYNANDI
Güreşçilerden Başkan Şahiner'e Ziyaret
YEREL

GÜREŞÇİLERDEN BAŞKAN ŞAHİNER'E ZİYARET
Sungurlu'da 9 bin 662 öğrenci karne aldı
YEREL

SUNGURLU'DA 9 BİN 662 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Sarıkamış Programı
YEREL

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ'NDEN SARIKAMIŞ PROGRAMI
Öğrencilerden 'Özel' Konser
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN 'ÖZEL' KONSER
Başkan Şahiner'den hasta ziyareti
YEREL

BAŞKAN ŞAHİNER'DEN HASTA ZİYARETİ
Sungurlu'da yangın
YEREL

SUNGURLU'DA YANGIN