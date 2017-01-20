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Çorumgaz'dan örnek davranış

- Çorumgaz yönetici ve çalışanlarının aralarında topladıkları paralarda hazırlanan yardım tırı Halep'e uğurlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : M. Muttalip Yalçın

Kamera : M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorumgaz, çalışanları örnek bir davranışa imza attı. Şirket yöneticileri ve çalışanları aralarında topladıkları paralarla temin edilen ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Hürriyet meydanında düzenlenen uğurlama törenine Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, Kızılay Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat ve şirket çalışanları katıldı.

Halep'e yardım için, Halep'te yaşayan insanlara yardım etmek için şirket çalışanlarının 'Bizde ne yapabiliriz' anlayışı içerisinde kendi maaşlarından bir kesinti yapılması ve bunların Halep'e gönderilmesi noktasında kendilerinden talepte bulunduklarını açıklayan Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, "Bizde arkadaşlarımızın istekleri çerçevesinde herkesin kendi gönlünden koptuğunca Halep'e yardım gönderilmesi için çalışma başlattık. Personelimizin bu hassasiyetine kalan kısmını Çorumgaz olarak takviye ederek birinci etapta acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırı hazırladık. Kızılay'ın katkıları bu yardım tırını Halep'te yaşayan kardeşlerimize gönderme kararı aldık. Bizler içinde bulunduğumuz güzel günlerin kıymetini çok iyi bilemiyoruz. Şuanda biz ülkemizde birik, beraberlik, huzur içerisinde yaşamanın mutluluğunu tadıyoruz. Umut ediyorum ki oradaki kardeşlerimiz de şuanda memleketlerinden uzakta olan başka ülkelerde mülteci olan kardeşlerimiz de inşallah kendi ülkelerinde insanca yaşayabilecekleri bir topluma, huzura kavuşurlar. Ama onların burada misafir olduğu müddetçe bizde elimizden geleni yapacağız. Şirket olarak da yapacağımız farklı yardımlar olduğunda yine her türlü yardımdı da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.

Kızılay Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat da, Çorumgaz yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederek, yardım malzemesinin en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Çorumluların bu konudaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu dile getiren Canbolat, yardım konusunda diğer illere nazaran Çorum'un farkını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalarından ardından yapılan duayla yardım tırı yola çıktı.

(MMY-BÖ)



20.01.2017 16:23:14 TSI

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