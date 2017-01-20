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Kayseri'de 'Şehitleri Anma Programı' düzenlendi

20 Ocak 2017 Cuma, 16:24
Kayseri'de 'Şehitleri Anma Programı' düzenlendi
Kayseri'de 'Şehitleri Anma Programı' düzenlendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün birlikte organize ettiği Şehitleri Anma Programı düzenlendi.
Şehitlerin hatıralarını yad etmek ve halkın konuya olan duyarlılığını artırmak amacıyla Hunat Cami'nde 'Şehitleri Anma Programı' düzenlendi. Cuma Namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programda cemaate seslenen İl Müftüsü Şahin Güven vatan, İslam için canlarını seve seve veren şehitleri anlamak, şehitliğin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için bu tür programların önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün ülkemizin bütün camilerinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği içerisinde her şehrimizde ayrı ayrı hatimler okundu ve buy hatimlerimizin duasını yapacağız. Bu haftaki Cuma namazımız öncesindeki bu vaaz, nasihat, sohbetimizi şehitlerimize ayırdık ve o şehitlerimiz için program düzenledik. Salalar verildiğinden bu tarafa buradaki kardeşlerimiz, din görevlilerimiz salavatı şerifeler, ilahiler, kasidelerle sizlere sunum yaptılar. Öncelikle şunu bilmek durumundayız. Bu dünyada en değerli varlıkları olan canlarını bu vatan için, bizler için, İslam için seve seve vermiş olan şehitlerimizi anmak, onların şahadetini idrak edebilmek ve hem bizlere hem de bizden sonraki nesillere şehitliğin önemini anlatabilmek için böylesi programlara elbette ihtiyaç var. Anadolu topraklarını yurt edinmekten bu tarafa yüzlerce yıldır bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin kanları ile sulamış olduğu bir toprak parçasında yaşıyoruz. Eğer inandığı davası için, İslam için, vatanını, milletini, memleketini ve namusunu düşmanlara karşı korumak için canını feda eden insanlar varsa o toprak parçası gerçekten vatandır. Ecdadımız bize şehit kanlarıyla yoğrulmuş olan bu vatanı emanet ettiler. Öyleyse şehitlerimizin emanetlerine hakkıyla sahip çıkmalıyız." dedi.
Askeriyle, polisiyle, genciyle yaşlısıyla ülkeyi düşmanlara karşı korumak için mücadele verildiğinin altını çizen Güven, "Bir yandan PKK terör örgütü, diğer yandan İŞİD terör örgütü, bir diğer yandan da FETÖ terör örgütü. Bunlar, sanki hepsine tek bir yerden yönetiliyormuşçasına hareket ediyorlar. Tek bir dertleri var; ülkemizin istikrarını, huzurunu, güvenini bozmak ve birlikteliğimizi ortadan kaldırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ancak ülkemizin yetiştirmiş olduğu askeriyle, polisiyle, genciyle, yaşlısıyla, bu ülkeyi düşmanlara ve teröristlere bırakmamak için bütün varlığıyla mücadele ediyor." diye konuştu.
Konuşmanın ardından dualar edilerek program sona erdi. Cami çıkışında polisler tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu.
(TB-SK)

20.01.2017 16:28:12 TSI
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