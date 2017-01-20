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Tarımsal öğretimin 171. yılı Aydın'da kutlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından Tarımsal Öğretimin 171. Yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinlikt, Ziraat Fakültesi ve sektör buluşması amacıyla, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları ve özel firmalar tarafından stantlar açıldı. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sektör ile tanışmaları ve kariyer planları hakkında fikir sahibi olmaları için düzenlenen etkinliğe, sektörden 15 temsilci katıldı.

Aynı gün, Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu'nda, ''Hayallerim Fakültem ve Ben '' adıyla bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu'nun yaptığı panele, Tarım Ekonomisi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Veli Anıl Çakan, Bahçe Bitkileri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Vural, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Dilek Özdoğan, Bitki Koruma Bölümü Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Sevdiye Yorgancı, Kandemir Botanik Peyzaj şirketinin sahibi Funda Kandemir ile İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Kaya Apak panelist olarak katıldı. Panelistler, Ziraat Fakültesi eğitimleri ile ilgili görüşlerini ifade ederek önerilerini dile getirdi.

(MB-Y)



20.01.2017 16:29:40 TSI

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