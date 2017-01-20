Karne günü bisiklet sevinci
- 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Emirhan Aslan karne günü bisiklet ödülü ile sevindi
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrenciler karne sevinci yaşarken, 19 Mayıs Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Emirhan Aslan bisiklet, 6-A sınıfı öğrencisi Şüheda Serin ise tablet bilgisayar sürprizi ile sevindi.
19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, okullarında düzenlenen kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren öğrencilerinin, karne günü çifte sevinç yaşadığını söyledi. Gökçen, "İki ay önce başlattığımız kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini karne günü verdik. Çifte sevinç yaşayan öğrencilerimiz, mutluluktan havalara uçtu" dedi.
19 Mayıs Ortaokulu zihinsel engelli öğrencileri Umut Ramazan Karakaş ve İsmail Karagöz, karneleriyle birlikte hediyelerini, öğretmenleri Ayşenur Allıtekin'in elinden aldı. (MEİ-EFE)
20.01.2017 16:39:58 TSI
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