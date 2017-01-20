20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dostoğlu, Bursa'nın dünya kültür mirasına giriş sürecini anlattı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:45
Dostoğlu, Bursa'nın dünya kültür mirasına giriş sürecini anlattı
Dostoğlu, Bursa'nın dünya kültür mirasına giriş sürecini anlattı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Demirtaş Rotary Kulübü'nün konuğu olan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa'nın zorlu bir süreçten sonra UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdiğini belirtti.
Demirtaş Rotary Kulübü'nün, geçtiğimiz hafta Kulüp Altınceylan'da gerçekleştirdiği toplantının konuğu, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girme sürecini anlattı. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı olan ve halen Dünya Kültür Mirası Bursa Alan Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Dostoğlu, konuşmasının başında UNESCO'nun kuruluşu ve kültürel miras sözleşmesi, dünya kültür mirası listesi oluşturulmasıyla ilgili bilgiler aktardı.
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, 1945 yılında kurulan UNESCO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu), dünyadaki kültürel değerlerin korunması maksadıyla 1972 yılında kültürel mirası sözleşmesini kabul ettiğini belirtti. 1976 yılında miras komitesi kurulduğunu, 1978 yılında miras listesi oluşumunun başlatıldığını anlatan Prof. Dr. Dostoğlu, kültürel değerlerin korunmasına ilişkin ilk uygulamanın, Mısır'daki Abu Simbel ve Fhilia mabetlerinin kurtarılmasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 16 doğal ve kültürel varlığın içinde Bursa'nın da 2014 yılı itibarıyla yer aldığını açıklayan Dostoğlu, çok zorlu bir süreç sonunda listeye girmeyi başardıklarını söyledi. Listeye girebilmek için çeşitli toplantılar, davetler, ziyaretler, konferanslar olmak üzere onlarca çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Dostoğlu, "Bursa, imparatorluğa giden yolda, vakıf sistemi çerçevesinde birbirleriyle ilişkilendirilmiş külliyeler, çarşılarıyla birlikte hanlar ve köylerin şekillendirildiği, erken Osmanlı mimarisinin özgün örneklerini içeren ilk şehir. Bursa, bütün bu özellikleriyle Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeyi hak etmiştir. Hanlar bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık birlikte özgün bir kent planlama sistemini temsil etmektedir" dedi.
(MŞ)

20.01.2017 16:50:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Nilüfer Belediyesi Beylikdüzü ve Manyas'a örnek oluyor
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ BEYLİKDÜZÜ VE MANYAS'A ÖRNEK OLUYOR
GÜNCELLEME - Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
2. Bursa Karadeniz Günleri
YEREL

2. BURSA KARADENİZ GÜNLERİ
Bursa'daki üvey baba cinayeti davası
YEREL

BURSA'DAKİ ÜVEY BABA CİNAYETİ DAVASI
Gemlik toplu konut projesinde çığır açacak
YEREL

GEMLİK TOPLU KONUT PROJESİNDE ÇIĞIR AÇACAK
Bursa'da Karadeniz Günleri
YEREL

BURSA'DA KARADENİZ GÜNLERİ
Bozbey: &quot;Tahtalı arkeoljik değerleri ile ilgi odağı olacak&quot;
YEREL

BOZBEY: "TAHTALI ARKEOLJİK DEĞERLERİ İLE İLGİ ODAĞI OLACAK"
Yenişehir'e &quot;Z-Kütüphane&quot;
YEREL

YENİŞEHİR'E "Z-KÜTÜPHANE"
Şairler 15 Temmuz gecesini anlattı
YEREL

ŞAİRLER 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI
Dündar'dan Binbaşı Aşkın'a ziyaret
YEREL

DÜNDAR'DAN BİNBAŞI AŞKIN'A ZİYARET
Huzurevi atölyeleri rengârenk
YEREL

HUZUREVİ ATÖLYELERİ RENGÂRENK
Dünya öğrencileri ilk karnelerini aldı
YEREL

DÜNYA ÖĞRENCİLERİ İLK KARNELERİNİ ALDI
Öğrencilerin karne hediyesi Yıldırım Belediyesi'nden
YEREL

ÖĞRENCİLERİN KARNE HEDİYESİ YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN
Başkan Edebali öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU
Çocuklar tatile yarıyıl şenliği ile başladı
YEREL

ÇOCUKLAR TATİLE YARIYIL ŞENLİĞİ İLE BAŞLADI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Güney Afrikalı gençler Bursa'da meslek öğrenecek
YEREL

GÜNEY AFRİKALI GENÇLER BURSA'DA MESLEK ÖĞRENECEK

Kardeşine böbreğini verdi
YEREL

KARDEŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

&quot;Hepatit C&quot;de yeni nesil tedavilerle başarı arttı
YEREL

"HEPATİT C"DE YENİ NESİL TEDAVİLERLE BAŞARI ARTTI
&quot;Enerjinin en az yüzde 20'sini nükleerden üretelim istiyoruz&quot;
YEREL

"ENERJİNİN EN AZ YÜZDE 20'SİNİ NÜKLEERDEN ÜRETELİM İSTİYORUZ"
Özkan'dan Bozbey'e ziyaret
YEREL

ÖZKAN'DAN BOZBEY'E ZİYARET
Nilüfer'de caz heyecanı başlıyor
YEREL

NİLÜFER'DE CAZ HEYECANI BAŞLIYOR
İnegöl'de trafik ve iş kazalarında büyük artış
YEREL

İNEGÖL'DE TRAFİK VE İŞ KAZALARINDA BÜYÜK ARTIŞ