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Dostoğlu, Bursa'nın dünya kültür mirasına giriş sürecini anlattı



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BURSA (İHA) - Demirtaş Rotary Kulübü'nün konuğu olan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa'nın zorlu bir süreçten sonra UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdiğini belirtti.

Demirtaş Rotary Kulübü'nün, geçtiğimiz hafta Kulüp Altınceylan'da gerçekleştirdiği toplantının konuğu, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girme sürecini anlattı. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı olan ve halen Dünya Kültür Mirası Bursa Alan Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Dostoğlu, konuşmasının başında UNESCO'nun kuruluşu ve kültürel miras sözleşmesi, dünya kültür mirası listesi oluşturulmasıyla ilgili bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, 1945 yılında kurulan UNESCO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu), dünyadaki kültürel değerlerin korunması maksadıyla 1972 yılında kültürel mirası sözleşmesini kabul ettiğini belirtti. 1976 yılında miras komitesi kurulduğunu, 1978 yılında miras listesi oluşumunun başlatıldığını anlatan Prof. Dr. Dostoğlu, kültürel değerlerin korunmasına ilişkin ilk uygulamanın, Mısır'daki Abu Simbel ve Fhilia mabetlerinin kurtarılmasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 16 doğal ve kültürel varlığın içinde Bursa'nın da 2014 yılı itibarıyla yer aldığını açıklayan Dostoğlu, çok zorlu bir süreç sonunda listeye girmeyi başardıklarını söyledi. Listeye girebilmek için çeşitli toplantılar, davetler, ziyaretler, konferanslar olmak üzere onlarca çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Dostoğlu, "Bursa, imparatorluğa giden yolda, vakıf sistemi çerçevesinde birbirleriyle ilişkilendirilmiş külliyeler, çarşılarıyla birlikte hanlar ve köylerin şekillendirildiği, erken Osmanlı mimarisinin özgün örneklerini içeren ilk şehir. Bursa, bütün bu özellikleriyle Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeyi hak etmiştir. Hanlar bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık birlikte özgün bir kent planlama sistemini temsil etmektedir" dedi.

(MŞ)



20.01.2017 16:50:29 TSI

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