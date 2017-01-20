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Muş'ta kan bağışı kampanyası

20 Ocak 2017 Cuma, 16:51
Muş'ta kan bağışı kampanyası
Muş'ta kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından yargı mensuplarına yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Adalet Sarayı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına kurum çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Kenan Şeker, Kızılay olarak 1868 yılında Hilal-i Ahmer olarak çıktıkları yolda başarı öyküsünü devam ettiklerini söyledi. Türkiye'deki kan faaliyetlerine ilk olarak 1921 yılında başlandığını ve 1938 yılından sonra ülkede ilk kan nakli gerçekleştiğini belirten Dr. Kenan Şeker, ülkenin bu alanda geriden gelmesinde rağmen, kan bankacılığı yolunda hızlı bir mesafe kat ettiğini kaydetti. "Kızılay olarak 2016 yılında 2015 yılında aldığımız miktarın üzerine yüzde 11'lik artış yaparak 2 milyon 141 bin ünite kan aldık" diyen Şeker, "Kızılay olarak ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 92'sini karşılamışken, Muş'ta, bölgemizde 36 hastane, ülke çapında da bin 300 hastanenin kan ihtiyacının karşılıyoruz. Kızılay olarak sadece ülkenin kan ihtiyacını değil, aynı zamanda kök hücre ihtiyacını da karşılamaktadır. 2016 yılında 90 bin kök hücre bağışçısını havuza katarak, 190 bağışçıdan oluşan havuzumuz oldu" dedi.
Türkiye'de kan ihtiyacının çok fazla olduğunu vurgulayan Şeker, "Yılda yaklaşık 2,5 milyon ünite kan ihtiyacımız var. Genel olarak kışın kan bağışı konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Bu aylarda ihtiyacı karşılamakta zorlanmaktayız. Yıl başında kan stoklarımız 20 binin altına düştü ve kırmızı alarm seviyesine geçtik. Böyle olunca da vatandaşlarımızın duyarlılığı arttı. Şu anda 40 bin üniteye ulaşmış durumdayız. Kan acil değil, sürekli olan bir ihtiyaçtır. Biz sürekli vatandaşlarımızla, bağışçılarımıza irtibat halinde olarak ve kampanyalar düzenleyerek kan stoklarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Tabi kan stoklarımızın artması, bizim değil, bağışçılarımızın başarısıdır. Bu bağlamda bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Muş Kan Bağışı Merkezi olarak 2016 yılında hedeflerinin 8 bin ünite olduğunu dile getiren Şeker, "Bunun yüzde 90'ını gerçekleştirdik. 2017 yılındaki hedefimiz 8 bin ünite kan toplamaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri kadın bağışçı sayımızın az olmasıdır. Türkiye'de kadın bağışçı sayımız düşük. 'Her kan veren kadın sultandır' sloganımız var. Bölgemizde başta kadınlarımız olmak üzere herkesi kan bağışına destek vermelerini davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
(NA-ŞAK-Y)

20.01.2017 16:54:21 TSI
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