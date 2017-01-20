YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seymen'e kütüphane kuracak

Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seymen'e kütüphane kuracak



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, Seymen mahallesine kütüphane kazandırılması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Çorlu Kitap Fuarı'nda stant açan gençler, kitapseverlerden kütüphane için kitap bağışı almaya başladı.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili Çorlu Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Seymen mahallesinde bir kütüphane kurma çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız doğrultusunda. Çorlu Kitap Fuarı'nda stant açtık ve kitapseverlerden kütüphaneye bağışlarını bekliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kitap fuarında standımızı açarak yer aldık. Çocuklarımıza iyi bir kütüphane kurabilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gerek projeksiyon, gerek akıllı tahta gerekse masa, sandalye temin ediyoruz. Çorlu kitap fuarında da değerli Çorlu halkından kitap bağışlarını bekliyoruz. Fuar boyunca bizim de standımız burada olacak. Bütün halkımız ister yeni kitap isterse okunmuş kitap olarak aldığı kitapları da bağış yapabilir. Herkesin bağışlarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(SŞ-MEF-Y)



20.01.2017 17:00:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER