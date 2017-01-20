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Eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:00
Eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı
Eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Hayata geçirdiği projeler ile üreticilerin sorunlarına yönelik çözümler sunan ve üreticileri alternatif tarım ürünleriyle tanıştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilinçli üretim gerçekleştirmeleri amacıyla üreticilere verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. 'Uygulamalı Budama ve Bitki Besleme Eğitimi'ni tamamlayan 80 üretici düzenlenen tören ile sertifikalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın elinden aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Uygulamalı Budama ve Bitki Besleme Eğitimi' sona erdi. 5 gün süren eğitim kapsamında narenciye, bağ, sert çekirdekli meyveler ve dış mekan süs bitkilerinde bitki besleme ve budama konularında uygulamalı eğitim alan 80 üretici, eğitim sonunda düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen sertifika törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş, MHP Erdemli ilçe Başkanı Bekir Özsu, meclis üyeleri, muhtarlar ve sertifikalarını almak üzere yerlerini alan üreticiler katıldı.
Sertifika töreninde konuşan Başkan Kocamaz, özellikle budama sırasında yapılan yanlış uygulamalar ile üretimin düştüğünün ve üreticinin zarara uğradığının altını çizerek, verilen eğitimlerin üretime artı değer katacağını söyledi. Kocamaz, "Burada hepiniz güzel bir eğitim aldınız. Özellikler budama ile ilgili bölgemizde çok yanlış uygulamalar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamalar hem verimi düşürüyor hem de üreticinin zarar etmesine neden oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz bu eğitimlerin artarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Tabi burada herkese aynı anda eğitim verme şansımız yok. Bu nedenle sizler bu eğitimde kazandığınız bilgileri çevrenizdeki yanlış uygulama yapan insanlara da aktarmalısınız. Sizlere verilen bu tür eğitimlerin çok hayırlı bir hizmet olduğunu ve bölgemizdeki üretime de artı değer katacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Kocamaz, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş'e teşekkür belgesi verdi. Eğitimlerini tamamlayan üreticiler ise eğitim sertifikalarını Kocamaz ve protokol üyelerinden aldı. Üreticilere ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından budama faaliyetlerinde kullanmaları için içerisinde budama makası, budama testeresi, bahçıvan tulumu ve iş eldiveni bulunan çantalar hediye edildi.
(KRY-Y)

20.01.2017 17:04:34 TSI
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