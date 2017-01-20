YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilere ayakkabı ve giysi yardımı

Öğrencilere ayakkabı ve giysi yardımı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesi Kaşlıça İlk ve Ortaokul'unda öğrencilere ayakkabı, mont, atkı ve bere dağıttı.

Bu Çocuklara Yardım Edelim Sosyal Medya Grubu destekleri ile Tut ilçesi Kaşlıça İlk ve Ortaokul'unda 210 öğrenciye ayakkabı ve giysi yardımında bulundu. Yarı yıl tatili öncesinde öğrencilere Okul Müdürü Kadir Yücel ve Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Saray eşliğinde öğrencilere yardımlar yapıldı.

Öğrenciler karne heyecanını yaşarken, aldıkları hediyelerle çok mutlu oldu. Okul Müdürü Kadir Yücel, hayır işine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

(AHM)



20.01.2017 17:07:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER