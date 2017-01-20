Öğrencilere ayakkabı ve giysi yardımı
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Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesi Kaşlıça İlk ve Ortaokul'unda öğrencilere ayakkabı, mont, atkı ve bere dağıttı.
Bu Çocuklara Yardım Edelim Sosyal Medya Grubu destekleri ile Tut ilçesi Kaşlıça İlk ve Ortaokul'unda 210 öğrenciye ayakkabı ve giysi yardımında bulundu. Yarı yıl tatili öncesinde öğrencilere Okul Müdürü Kadir Yücel ve Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Saray eşliğinde öğrencilere yardımlar yapıldı.
Öğrenciler karne heyecanını yaşarken, aldıkları hediyelerle çok mutlu oldu. Okul Müdürü Kadir Yücel, hayır işine katkı sağlayanlara teşekkür etti.
(AHM)
20.01.2017 17:07:25 TSI
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