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Nasreddin Hoca'da karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 17:05
Nasreddin Hoca'da karne sevinci
Nasreddin Hoca'da karne sevinci

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi tarafından hizmete açılan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin Teomanpaşa ve Özgürlük şubelerinde eğitim gören minikler karne heyecanı yaşadı.
Kepez Belediyesi tarafından okul öncesi eğitimin profesyonelce verildiği Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin her iki şubesinde de karne heyecanı yaşandı. İlk dönemi başarı ile tamamlayan minikler, birbirinden renkli kıyafetleri ile karne heyecanını yaşadı.
Velilerin ve öğretmenlerin de oldukça heyecanlı olduğu karne gününde dönem sonu karnelerini alan minikler, okul öncesi eğitimin bir dönemini daha geride bıraktı. Bu yıl hizmete giren Özgürlük şubesi ile sayısı ikiye çıkan ve markalaşma yolunda ilerleyen kurumda eğitim veren öğretmenler, miniklerin bu heyecanlı günü için günler öncesinden hazırlık yaparak onlara unutulmaz bir karne heyecanı yaşattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün görev döneminde açılan her iki kurum yüzlerce minik öğrenciye hayatlarının ilk arkadaşlarını edinme ve öğrenme imkanını sunarken, kurdukları sıkı dostluk bağları ile birbirlerine karnelerini gösteren minik öğrenciler mutluluklarını paylaşarak çoğalttı.
Kelebekler, Minik Kalpler, Yıldızlar gibi isimlerle yaş gruplarına göre eğitim gören Kepez'in en küçük öğrencilerinin sevinçlerinin yanı sıra onlar gibi karne heyecanı yaşayan velileri de bu mutlu günde çocuklarının yanında olmak için her iki eğitim kurumuna akın etti. Minik öğrencilere ve Kepez'de eğitim gören tüm öğrencilere iyi bir tatil dileyen Başkan Tütüncü, ikinci eğitim öğretim döneminde de yine başarılı, çalışkan ve yediden yetmişe imkan dahilindeki en iyi şartlar ile eğitim alan bir Kepez için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

20.01.2017 17:09:40 TSI
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