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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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TKDK'dan İHA'ya ziyaret

20 Ocak 2017 Cuma, 17:08
TKDK'dan İHA'ya ziyaret
TKDK'dan İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ temsilciliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
TKDK Elazığ İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, İHA Elazığ Temsilciliği'ni ziyaret etti. Medyanın önemine değinen Yıldız, kurumun yaptığı çalışmalar ve çağrı ilanlarının duyurulması kapsamında basının etkisini aktardı.
İHA Elazığ Temsilcisi Halil İbrahim Varlı'da, Yıldız'a, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumların yanı sıra yerel ve ülke gündemiyle ilgili ajansın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
(HİV-AKK-Y)

20.01.2017 17:12:41 TSI
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