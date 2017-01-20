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Van'dan Halep'e uzanan yardım eli

20 Ocak 2017 Cuma, 17:14
Van'dan Halep'e uzanan yardım eli
Van'dan Halep'e uzanan yardım eli

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Yardımeli Derneği Van Temsilciliği ve Adım Eğitim Yardımlaşma Derneği'nın ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucu Suriye'nin Halep kentinde yaşam savaşı veren insanlara gıda, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan yardım TIR'ı dualar eşliğinde gönderildi.
Van Adım Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Garip Kızılkaya ve Yardımeli Derneği Van Temsilcisi Haydar Erdurun'ın da hazır bulunduğu ve içerisinde gıda, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan ikinci yardım TIR'ı dualarla gönderildi. Yardım TIR'ı, yola çıkmadan önce bir açıklama yapan Van Adım Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Garip Kızılkaya, "Halep Ortadoğu'nun müstesna bir şehri idi. Tarihi ile mimarisi ile doğası ile kültürü ile insanları ile. Evet güzelim Halep şehri artık tarih sayfalarında, fotoğraf albümlerinde hatıralarda kaldı. On binlerce Haleplinin can pahasına, namus pahasına, göç etmelerine; kadınlara, genç kızlara tecavüzlere, işkencelere, sefalete, açlığa, soğuğa, bulaşıcı hastalıklara, binlerce annesiz-babasız yetim kalmış çocuklara, bebeklere, terk edilmiş bir Halep! Ablukaya alınmış, insanlıktan tecrit edilmiş bir Halep! Halep'te yaşanan bu insanlık dramı 7,5 milyar insanlığın gözü önünde işlenmiştir. Halep'teki bu insanlık dramı, zulüm tabloları, İslam ülkelerinin ve tüm dünya ülkelerinin TV ekranlarına ve yazılı basına yansımaktadır. Suriye'de katledilen 500 bin kişinin ve göç eden 7 milyon insanın, yıkılan, yakılan Suriye, Ümran bebek, Aylin bebek, çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar! İnsanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmedi. Yardımeli Derneği Van Temsilciliği ve Adım Eğitim Yardımlaşma Derneği olarak, bu mazlum coğrafyalarda, Suriye'de, Halep'te bunlar yaşanmamalıydı diyoruz. Halep'te yaşananlar sadece zalimlerin suçu değil. Zalimleri bu insanlık suçundan engellemeyen, tüm insanlığın hepimizin sorumluluğu bulunmaktadır. Halep'te yaşanan bu acı insanlık dramına, Van Adım Eğitim Yardımlaşma Derneği ve Yardımeli Derneği Van Temsilciliği olarak daha önce bir TIR unu Hayat Cilvegözü Sınır Kapısına götürerek Halepli kardeşlerimize ulaştırmıştık. Bu gün Hatay'a ulaşan gıda, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan ikinci yardım TIR'ı gönderdik. Biz Halepli kardeşlerimize Van'dan kardeşliğimizi, dostluğumuzu, yardım elimizi ve gönlümüzü uzatıyoruz. Bağışta bulunan, destek olan ve emek veren tüm bağışçı ve gönüllülerimizden Allah razı olsun" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

20.01.2017 17:16:57 TSI
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