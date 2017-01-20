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Başarılı sporculardan Demir'e ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Şampiyonası'nda birinci olan Diyarbakır karması, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret etti.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'da şampiyon olan kız ve erkek takımı sporcuları ile antrenörler katıldı. Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, sporcuların Adıyaman'da elde ettiği başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Demir hem kız hem de erkek takımının grup şampiyonu olup, Diyarbakır'ı çeyrek final müsabakalarında temsil etmelerinin çok önemli olduğunu belirterek; "Sporcularımız önemli dereceler elde ettiler. Hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon oldular. Bu nedenle başta sporcularımız olmak üzere tüm antrenörlerimizi kutluyorum. 10-12 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak müsabakalarda da önemli dereceler bekliyorum. Gönlümüz onlarla olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Demir, tüm sporculara birer satranç takımı hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA-AKK-S)



20.01.2017 17:18:47 TSI

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