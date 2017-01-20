20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başarılı sporculardan Demir'e ziyaret

20 Ocak 2017 Cuma, 17:16
Başarılı sporculardan Demir'e ziyaret
Başarılı sporculardan Demir'e ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Şampiyonası'nda birinci olan Diyarbakır karması, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret etti.
Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'da şampiyon olan kız ve erkek takımı sporcuları ile antrenörler katıldı. Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, sporcuların Adıyaman'da elde ettiği başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Demir hem kız hem de erkek takımının grup şampiyonu olup, Diyarbakır'ı çeyrek final müsabakalarında temsil etmelerinin çok önemli olduğunu belirterek; "Sporcularımız önemli dereceler elde ettiler. Hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon oldular. Bu nedenle başta sporcularımız olmak üzere tüm antrenörlerimizi kutluyorum. 10-12 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak müsabakalarda da önemli dereceler bekliyorum. Gönlümüz onlarla olacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Demir, tüm sporculara birer satranç takımı hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA-AKK-S)

20.01.2017 17:18:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı
YEREL

BAŞKAN ÖĞRENCİLERE KARNE VE HEDİYELERİNİ DAĞITTI
Kayapınar İHL öğrencilerinden DÜ'ye ziyaret
YEREL

KAYAPINAR İHL ÖĞRENCİLERİNDEN DÜ'YE ZİYARET
Amed Sportif Faaliyetler 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 FUTBOLCU İLE YOLLARINI AYIRDI
Kayapınar'da elektrik kesintisi
YEREL

KAYAPINAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silvan'da karne heyecanı
YEREL

SİLVAN'DA KARNE HEYECANI
Kulp'ta karne sevinci
YEREL

KULP'TA KARNE SEVİNCİ
Bağlar Belediyesi mahalle evlerini sedirlerle donattı
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESİ MAHALLE EVLERİNİ SEDİRLERLE DONATTI
Saman içerisinde istiridye mantarı üretiyor
YEREL

SAMAN İÇERİSİNDE İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİYOR
Çermik'te ÇATOM kurulu seçimi yapıldı
YEREL

ÇERMİK'TE ÇATOM KURULU SEÇİMİ YAPILDI
Diyarbakır Havalimanı, 2016'da 1 milyon 923 bin yolcu ağırladı
YEREL

DİYARBAKIR HAVALİMANI, 2016'DA 1 MİLYON 923 BİN YOLCU AĞIRLADI
Diyarbakır'daki yurtlarda kalan çocuklara tiyatro gösterisi
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ YURTLARDA KALAN ÇOCUKLARA TİYATRO GÖSTERİSİ
AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM
DTSO Sayar fuar müjdesi verdi
YEREL

DTSO SAYAR FUAR MÜJDESİ VERDİ
DÜ hentbolda tutulmuyor
YEREL

DÜ HENTBOLDA TUTULMUYOR
Bağlar Belediyespor uzatmalarda mağlup oldu
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESPOR UZATMALARDA MAĞLUP OLDU
Çermik'te polisler meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi
YEREL

ÇERMİK'TE POLİSLER MESLEKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ
Çermik'ten Halep'e yardım
YEREL

ÇERMİK'TEN HALEP'E YARDIM