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Dilovası'nda öğrenciler karnelerini aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:19
Dilovası'nda öğrenciler karnelerini aldı
Dilovası'nda öğrenciler karnelerini aldı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Dilovası'nda da öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.
2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Dilovası'nda da öğrenciler karne aldı. Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkan yardımcısı Mühiyettin Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay katıldı. Karnelerini Kaymakam Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin ve diğer protokol üyeleri ile öğretmenlerinin ellerinden alan öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadılar. Törende, öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Alkan öğrencilere iyi tatiller diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay,"Sevgili çocuklar tam 35 sene önce ben de sizler gibi buralarda okuyordum bu okuldan mezun oldum şimdi büyüdüm okudum emek verdim öğretmen oldum Milli Eğitim Müdürü oldum siz de burada çok güzel eğitim alıyorsunuz başarılarınızın devamını diliyorum sizlere de inşallah en iyi yerlere geleceksiniz birinci dönem tatilinde derslerinizi tekrar edin ödevlerinizi yapın kitap okuyun ve dinlenin ara tatil sonrasında bomba gibi ikinci döneme başlayın başarılarınızın devamını diliyor tebrik ediyorum" dedi.
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltarın, şehir dışında olduğundan, karne dağıtım törenine Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Muhiyettin Gültekin katıldı. Gültekin, "Sevgili çocuklar yarının büyükleri hepinize başarılar diliyorum. Belediye başkanımız Sayın Ali Toltar amcanızın size selamlarını getirdim, gözlerinizden öpüyor Ankara'da olduğu için programa katılamadı. Onun yerine ben geldim hepinize öğrencilik hayatınızda başarılar diliyorum hepiniz Vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar olacaksınız inşallah" şeklinde konuştu.
Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, "Sizleri tebrik ediyorum birinci dönem karnelerinizi size vereceğiz İnşallah eğitim öğretim yılı bittiğinde de bir araya geleceğiz. Başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tatilde kitap okuma sözünü alan Kaymakam Alkan, "2016 - 2017 eğitim ve öğretim yılının. Bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler güzel bir yarıyıl tatili geçirmenizi diliyorum. Konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Ama en çok da kitap okumayı ihmal etmeyin. Tatillerinizi sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkan yardımcısı Mühiyettin Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, tarafından kitap ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.
(KK-RFK-Y)

20.01.2017 17:23:01 TSI
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