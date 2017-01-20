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Kaymakam Uçar'dan mezradaki öğrencilere karne



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Güveçli Mahallesi'ne bağlı Şekerbulak Mezrası İlkokulundaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Şekerbulak İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, Van Göç İdaresi İl Müdürü Bünyamin Bağcı, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, öğrencilere karnelerini dağıtarak kırtasiye seti hediye etti. Öğrencilerin karneleriyle tek tek ilgilenen Meral Uçar, öğrencilerin tatilde dinlenmelerini, kitap okumalarını, oyun oynamalarını ve mutluluk odaklı başarılı olmalarını istedi. Öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Uçar, "Kaliteli zaman geçirin, oyun oynayın, kitap okuyun. Çünkü iyi bir insan olmak, kaliteli zaman geçirmekle olur. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Çeşitli hediyelerle birlikte karnelerini alan öğrenciler, Kaymakam Meral Uçar'a teşekkür ederek, okullarını ve öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade ettiler.

Karne dağıtımı esnasında öğretmen ve öğrenciler tarafından sınıf sobası üzerinde pişirilen kestaneler konuklara ikram edildi.

(MSA-Y)



20.01.2017 17:26:03 TSI

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