20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Uçar'dan mezradaki öğrencilere karne

20 Ocak 2017 Cuma, 17:22
Kaymakam Uçar'dan mezradaki öğrencilere karne
Kaymakam Uçar'dan mezradaki öğrencilere karne

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Güveçli Mahallesi'ne bağlı Şekerbulak Mezrası İlkokulundaki öğrencilere karnelerini dağıttı.
Şekerbulak İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, Van Göç İdaresi İl Müdürü Bünyamin Bağcı, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, öğrencilere karnelerini dağıtarak kırtasiye seti hediye etti. Öğrencilerin karneleriyle tek tek ilgilenen Meral Uçar, öğrencilerin tatilde dinlenmelerini, kitap okumalarını, oyun oynamalarını ve mutluluk odaklı başarılı olmalarını istedi. Öğrencilerin tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Uçar, "Kaliteli zaman geçirin, oyun oynayın, kitap okuyun. Çünkü iyi bir insan olmak, kaliteli zaman geçirmekle olur. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.
Çeşitli hediyelerle birlikte karnelerini alan öğrenciler, Kaymakam Meral Uçar'a teşekkür ederek, okullarını ve öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade ettiler.
Karne dağıtımı esnasında öğretmen ve öğrenciler tarafından sınıf sobası üzerinde pişirilen kestaneler konuklara ikram edildi.
(MSA-Y)

20.01.2017 17:26:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Van'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

VAN'DA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Van Büyükşehir Belediyespor'dan bir transfer daha
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN BİR TRANSFER DAHA
Güney Kore'den Çatak'a bilgisayar sınıfı
YEREL

GÜNEY KORE'DEN ÇATAK'A BİLGİSAYAR SINIFI
Müdür Bozçelik, kreş ve gündüz bakımevi temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

MÜDÜR BOZÇELİK, KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Van'dan Halep'e uzanan yardım eli
YEREL

VAN'DAN HALEP'E UZANAN YARDIM ELİ
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Edremit'te karne sevinci
YEREL

EDREMİT'TE KARNE SEVİNCİ
'Liza' destekli eroin operasyonu
YEREL

'LİZA' DESTEKLİ EROİN OPERASYONU
Erciş'te karne sevinci
YEREL

ERCİŞ'TE KARNE SEVİNCİ
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den karne mesajı
YEREL

BAKAN YARDIMCISI FATİH ÇİFTCİ'DEN KARNE MESAJI
Özalp ilçesinde karne sevinci
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE KARNE SEVİNCİ
Van'da karne heyecanı
YEREL

VAN'DA KARNE HEYECANI
Başkale'de karne sevinci
YEREL

BAŞKALE'DE KARNE SEVİNCİ
Uzmanlardan göz tembelliği uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN GÖZ TEMBELLİĞİ UYARISI
TEGV Biriminden dönem sonu etkinliği
YEREL

TEGV BİRİMİNDEN DÖNEM SONU ETKİNLİĞİ
MÜSİAD'ın yeni yönetimi üyeleriyle yemekte bir araya geldi
YEREL

MÜSİAD'IN YENİ YÖNETİMİ ÜYELERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Vali Taşyapan'dan Kaymakam Çiçekli'ye ziyaret
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ'YE ZİYARET
Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Yaşar;
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GENEL SEKRETERİ YAŞAR;
Erciş'te TEOG birincileri ödüllendirildi
YEREL

ERCİŞ'TE TEOG BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Vali Taşyapan'dan Kaymakam Uçar'a ziyaret
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN KAYMAKAM UÇAR'A ZİYARET
İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Van'da engelli, yaşlı ve annelere 138 milyon lira destek
YEREL

VAN'DA ENGELLİ, YAŞLI VE ANNELERE 138 MİLYON LİRA DESTEK
Kaymakam Vardar'ın onuruna yemek
YEREL

KAYMAKAM VARDAR'IN ONURUNA YEMEK
Van'ı 2016'da 1 milyon 12 binin üzerinde turist ziyaret etti
YEREL

VAN'I 2016'DA 1 MİLYON 12 BİNİN ÜZERİNDE TURİST ZİYARET ETTİ