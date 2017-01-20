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Karnesini Kaymakam evine getirdi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan bir öğrenciye karnesini Kaymakam Ali Sırmalı götürdü.

Rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim görmekte olan Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Damla Kayakıran'ı evinde ziyaret eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç kendisine karne ve hediye verdiler. Çocukların ve gençlerin ne şart olursa olsun okumaları gerektiğini ifade eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı minik öğrenciye başarılar diledi. Damla ise Kaymakam Ali Sırmalı'nın ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

(EME)



20.01.2017 17:25:10 TSI

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