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Emeklilere 'sendikaya üye olma hakkını kullanın' çağrısı

- DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner:

- "Sizleri bu hakkınıza sahip çıkmaya ve örgütlü mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, Danıştay 10. Dairesin emeklilerin sendika kurabileceklerine ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi kararını onadığı ve emeklilere sendika kurma yolunun açıldığını söyledi.

Bu kararın emeklilerin 22 yıldır bu ülkede verilen mücadelenin hukuk zaferi olduğunu ifade eden Başaraner, "Emeklilerin sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkının ülkemizde kullanımı 1995 yılında sendikamızın kurulmasıyla başlamış olup, idari ve hukuki bir çok engele rağmen 22 yıldır kesintisiz olarak kullanılmaktadır. 22 yıldır yılmadan verdiğimiz mücadelenin kazanımıdır" dedi.

Ülkeyi yönetenlerin Türkiye'nin AİHM'de mahkum olmasını beklemeden temel insan haklarında biri olan sendika hakkının emekliler tarafından kullanmasını sağlayacak olan yasal düzenlemeyi bir an önce yapmalarını isteyen DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, "Bu karar, aynı zamanda önüne çıkarılan tüm engellere ve kapatma kararına inat, mücadele de yılmayanların eseridir. Burada bir kez daha tüm emeklilere sesleniyoruz. Sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası sözleşmelerde 'herkese' tanınmış, temel bir insan hakkıdır. Sizleri bu hakkınıza sahip çıkmaya ve örgütlü mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

(MY-MET-Y)



20.01.2017 17:27:47 TSI

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