20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sındırgı'ya Yaşam Merkezi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:24
Sındırgı'ya Yaşam Merkezi
Sındırgı'ya Yaşam Merkezi

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir' in Sındırgı ilçesinde dev projelere imza atan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş vatandaşların faydalanabileceği ve vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Termal turizm alanında gelişen ve çalışmaların bu alanda yürütüldüğü Sındırgı ilçesinde yeni bir Yaşam Merkezi kazandırılması için projelendirilme çalışmaları başlatıldı.
Sındırgı'da hal binası olarak inşa edilen ve geçici olarak belediye hizmet binası olarak kullanılan alanın Yaşam Merkezine dönüştürülmesi için düğmeye basıldı. Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı ilçesinde de benzer bir kompleksin yapılması için çalışmalarını başlattı. Karesi Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi yetkilileri Yaşam Merkezi yapılması planlanan alanla ilgili inceleme yaparak projelendirme konusunda yardımcı olabileceklerini açıkladı.
Yaptığı hizmetlerle ilçeyi atağa geçiren ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizi her alanda geliştirmek, vatandaşlarımızın rahat edebilecekleri nezih alanlar oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin turizm alt yapısını hazırladığımız gibi yerel halkın faydalanabileceği alanları oluşturmayı da ihmal etmiyoruz. Cumhuriyet meydanında yeni bir belediye hizmet binası yapıyoruz. Binanın tamamlanması için son rötuşlar kaldı. Geçici olarak hizmet verdiğimiz mevcut binayı ise sosyal yaşam kompleksine çevirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımızı şimdiden başlattık. Kadınlara, çocuklara, emeklilere yönelik çok amaçlı salon, Fitness center, kafe, kütüphane, hanımeli çarşısı, emekli ve bayan kahvesi, çocuk oyun grubu gibi kültürel, sosyal ve sportif alanların yer alacağı Yaşam Merkezi için projelendirme çalışmalarımızı başlattık. Belediye hizmet binasına taşınmamız ile birlikte de tadilat aşamasına geçerek, en kısa zamanda çalışmaları tamamlamayı, yaşam merkezini vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında gençlerimize yönelik Gençlik Merkezi inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor. Amacımız turizmle kalkınan refah düzeyi yüksek bir Sındırgı'yı hep birlikte inşa etmek" dedi.
Cumhuriyet meydanına yapılan yeni belediye hizmet binasına taşınılması ile birlikte projelendirmenin tamamlanarak inşaat çalışmalarına geçileceği bildirildi.
(TS-

20.01.2017 17:26:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Karnesini Kaymakam evine getirdi
YEREL

KARNESİNİ KAYMAKAM EVİNE GETİRDİ
Şampiyon sporcular karnelerini sahada aldı
YEREL

ŞAMPİYON SPORCULAR KARNELERİNİ SAHADA ALDI
Burhaniye'de Reşitköy Barajı ihale edildi
YEREL

BURHANİYE'DE REŞİTKÖY BARAJI İHALE EDİLDİ
Okula kazandırılan devamsız öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi
YEREL

OKULA KAZANDIRILAN DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERE KARNELERİ VE HEDİYELERİ VERİLDİ
NEF Anaokulu'nda dönem sonu etkinliği
YEREL

NEF ANAOKULU'NDA DÖNEM SONU ETKİNLİĞİ
Burhaniye'de öğrenciler yarıyıl karnelerini aldılar
YEREL

BURHANİYE'DE ÖĞRENCİLER YARIYIL KARNELERİNİ ALDILAR
Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Edremit Grubu Şampiyonları ödüllerini aldılar
YEREL

MAHALLE LİGİ FUTBOL TURNUVASI EDREMİT GRUBU ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDILAR
Edremit'te karne heyecanı
YEREL

EDREMİT'TE KARNE HEYECANI
Karayalçın: &quot;Rejim değişikliği olsa ne olur&quot;
YEREL

KARAYALÇIN: "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLSA NE OLUR"
Vali Yazıcı Afet Savaşçılarını ziyaret etti
YEREL

VALİ YAZICI AFET SAVAŞÇILARINI ZİYARET ETTİ
Ayvalık'ta yarıyıl karnesi heyecanı
YEREL

AYVALIK'TA YARIYIL KARNESİ HEYECANI
Vali Yazıcı'dan öğrencilere kitap okuyun tavsiyesi
YEREL

VALİ YAZICI'DAN ÖĞRENCİLERE KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ
Adalar Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mini evler
YEREL

ADALAR BELEDİYESİ'NDEN SOKAK HAYVANLARINA MİNİ EVLER
Avşa'da değişim çalışmaları sürüyor
YEREL

AVŞA'DA DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ali Poyrazoğlu güldürdü
YEREL

ALİ POYRAZOĞLU GÜLDÜRDÜ
Ayvalık Muhtarlar Derneği'nden Voleybol Turnuvası
YEREL

AYVALIK MUHTARLAR DERNEĞİ'NDEN VOLEYBOL TURNUVASI
Kaymakam Sırmalı Yeni Halk Eğitimi Binasını ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI YENİ HALK EĞİTİMİ BİNASINI ZİYARET ETTİ
Best, Vali Yazıcı'yı ağırladı
YEREL

BEST, VALİ YAZICI'YI AĞIRLADI
Ayvalık'ta 'İmkan Bizden Oynamak Sizden' futbol turnuvası finalleri gerçekleşti
YEREL

AYVALIK'TA 'İMKAN BİZDEN OYNAMAK SİZDEN' FUTBOL TURNUVASI FİNALLERİ GERÇEKLEŞTİ
İl şampiyonu filenin sultanları başarılarını Başkan Gençer ile paylaştı
YEREL

İL ŞAMPİYONU FİLENİN SULTANLARI BAŞARILARINI BAŞKAN GENÇER İLE PAYLAŞTI
&quot;Benim Adım İyilik&quot; toplumsal duyarlılık oluşturuyor
YEREL

"BENİM ADIM İYİLİK" TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURUYOR
Türkü ve şiirlerle 15 Temmuz Şehitlerini andılar
YEREL

TÜRKÜ VE ŞİİRLERLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDILAR
Ödülünü annesinin elinden aldı
YEREL

ÖDÜLÜNÜ ANNESİNİN ELİNDEN ALDI
Ayvalık'ta eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e daire amirlerinden veda yemeği
YEREL

AYVALIK'TA ESKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLEN'E DAİRE AMİRLERİNDEN VEDA YEMEĞİ