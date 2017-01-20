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Polislerden Haleplilere yardım



(Fotoğraflı)



Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 1 tır kıyafet yardımı, Halep'e gönderilmek üzere İnsani Yardım Platformu yetkililerine teslim edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yardımların teslimi sırasında yaptığı açıklamada, 6 yıldır Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyleyerek, bundan en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini belirtti. Türkiye'nin her dönem mazlum insanların sığındığı bir ülke olduğunu dile getiren Tipioğlu, Türkiye'nin yanı başında yaşanan bu drama da sessiz kalmadığını ve milyonlarca Suriyeliyi bağrına bastığını ifade etti. bastık. Tipioğlu, İl Emniyet Müdürlüğü olarak Halep'teki insanların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştıklarını, Suriye ve Halep'te can güvenliğinin sağlandığı bir düzen kurulması temennisinde bulunarak, yardımda emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü personelince hazırlanan 1 TIR kıyafet yardımı, platform görevlilerine teslim edildikten sonra Tipioğlu ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

(BB-SD-Y)



20.01.2017 17:32:01 TSI

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