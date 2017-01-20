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Erzurum'da karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:30
Erzurum'da karne heyecanı
Erzurum'da karne heyecanı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık 166 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne heyecanının yaşandığı Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda okuyan minik öğrenciler, karnelerini Vali Azizoğlu'nun elinden aldılar.
Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili başladı. Erzurum genelindeki İlk ve ortaöğretimde öğrenim gören 165 bin 621 öğrenci karnelerini alarak büyük bir heyecan yaşadı. Karne heyecanının yaşandığı Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle karne töreni düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ile öğrencilerin velileri katıldı. Karnelerini dağıttığı öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye eden Vali Seyfettin Azizoğlu, öğrencilerden kış sporları yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Erzurum açısından ilk yarıyıl döneminin güzel ve verimli bir şekilde geçtiğini belirten Vali Azizoğlu, "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yaşadığımız tüm iklimsel zorluklara rağmen çocuklarımız asla okuma sevgisinden ve okul sevgisinden vazgeçmediler. Tüm zorluklara göğüs gererek yeni bir şey daha öğrenebilirim amacıyla sabah saatlerinde hava soğukta olsa karda yağsa okullarında oldular. Öğrencilerimizin bu çektikleri zorluklarında yanlarında olan eğitim camiamızı da kutluyorum. Onlarda sabah erken saatlerinde gelen çocuklarımız üşümesin eğitimlerini en iyi şekilde alabilsin diye var güçleriyle çalıştılar" açıklamalarında bulundu.
Öğrencilere tatil için tavsiyelerde bulunan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum Anadolu'nun önemli kış sporları merkezlerinden biri. Öğrencilerimize tavsiyem de yaşadıkları şehrin kıymetini bilmeleri ve bu yarıyıl tatilini kış sporları yaparak geçirmeli. Öğrencinin karnesinde zayıfta olur pekiyi de olur. Hepimizin karnelerinde iyi notlarda olmuştur kötü notlarda. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Anne babalar çocukların karnesinde notu düşük diye çocukları üzmesinler bir alanda ilgisi olmayan öğrencimizin başka alanda becerisi diğer arkadaşlarından fazla olabilir. Bütün mesele çocuklarımızın başarılı olduğu alanları tespit edip onları o alana göre motive etmektir" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

20.01.2017 17:32:50 TSI
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