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Kaymakam Arslan kursiyerlerin çalışmalarını izledi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:35
Kaymakam Arslan kursiyerlerin çalışmalarını izledi
Kaymakam Arslan kursiyerlerin çalışmalarını izledi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, açılan bazı kursları ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile birlikte Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kurum Müdürü Tunahan Bayram tarafından karşılanan Kaymakam Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açılan kurslara katılan kursiyerlerle bir araya gelip, çalışmaları hakkında bilgiler edindiler.
Yapılan ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Milas İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek, kursiyerlerimizle bir araya geldik. Ziyaretimiz sırasında kursiyerlerin birçoğunun kadın olduğunu, ticari ve ekonomik kaygının ötesinde kendilerini kişisel olarak geliştirebilmek, aile bireylerine daha faydalı olabilmek kaygısıyla bu kurslara katılmış. Eğitimin yaşının olmadığını, bilgiyi öğrenmenin yaşının olmadığını ve yeter ki bu konuda bir çaba gayret ortaya konulduğunda nelerin elde edilebileceğini bugün kurslarımızda gördük. Emekli olan insanlardan, kendini iş alanında daha yeterli düzeye getirmek isteyenlere kadar farklı profillerde kursiyerlerle karşılaştık. Bu da demek oluyor ki hem talep var hem de verilen kursların bir karşılığı var. Bazen kursu açarsınız yeterli talep olmaz ve yürümez. Burada şunu gördüm. Kurumsal olarak da güzel bir çalışma yürütülmüş ve bu anlamda taleplere uygun kurs programları burada düzenlenmiş. Bu çok sevindirici" dedi.
Üretilen ürünler ekonomik bir katkıya dönüşecek
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde üretilen el sanatlarının ekonomik anlamda değerlendirilmesi ve aile bütçelerine ekonomik katkı sağlayabilmesi konusunda kursiyerlerin bireysel çabaların olduğunu gördüğünü dile getiren Kaymakam Arslan, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte bunları hem kendi değeriyle hem de bize özgü bir marka şemsiyesi altında pazarlayabilecek bir yapıyı, bir satış sistemini oluşturmamız lazım. Bunun üzerinde önümüzdeki zamanlarda çalışacağız. Ve umarım bu üretilen ürünler ekonomik bir katkıya dönüşecek. Aynı zamanda da ilçemizin turizm ve tanıtım potansiyeline de önemli bir katkı sağlayacak. Taleplerin mevcudun çok üstünde olduğunu gördük. Onun için yeni kurs açılabilecek mekanlara belki çok daha geniş dersliklere ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde de yine bu konuda elimizde kullanabileceğimiz, şuan değerlendirilmeyen kamu binalarını değerlendirebilir miyiz diye bir çalışma yapıp, bu talepleri karşılamaya gayret göstereceğiz" dedi.
(ÇP-MB-Y)

20.01.2017 17:39:29 TSI
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