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DTO'da esnaf buluşmaları başlıyor

20 Ocak 2017 Cuma, 17:36
DTO'da esnaf buluşmaları başlıyor
DTO'da esnaf buluşmaları başlıyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası, sorunları dinlemek ve istişarelerde bulunmak için "DTO üyelerini dinliyor" programıyla üyeleriyle buluşacak.
Denizli Ticaret Odası tarafından ilki Ocak 2017 Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında "DTO üyelerini dinliyor" programı kapsamında, "Tarımsal ve Hayvancılık Faaliyetleri, Toprak ve Hayvan Mahsulleri Üretimi ve Satışı" etkinliği gerçekleştirilecek. 5. Meslek Grubuna mensup üyeler, 6. Meslek Grubuna mensup üyeleri ile 12. Meslek Grubuna mensup üyeler ve 22. Meslek Grubuna mensup üyelerle istişarede bulunulacak.
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Yönetim Kurulu üyeleri ve komite üyelerinin de hazır bulunacağı buluşmada, üyelerin sorunları, beklentileri, görüş ve önerileri ve sıkıntıları dinleyecek.
Başkan Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odasının, üyelerine hizmet için var olduğunu hissettirmek istediklerini belirterek, "Üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişi yapıyorduk. Ancak üyelerimizi Odamızda yani kendi evlerinde de ağırlayarak beklentilerini, görüşlerini, önerilerini ve sıkıntılarını dinleyeceğiz. İlk buluşmamız gıda grubunda faaliyet gösteren üyelerimizle olacak. Bu meslek guruplarındaki üyelerimizi 25 Ocak 2017 Çarşamba günü Odamıza bekliyoruz. Daha sonra diğer meslek gruplarımızla iki ayda bir buluşmaya devam edeceğiz" dedi.
(MT-

20.01.2017 17:41:27 TSI
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