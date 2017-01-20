Salihli Belediyespor, Maltepe'ye konuk oluyor
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 16'ıncı haftasında Maltepe Yalıspor'un konuğu olacak.
Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda İstanbul ekibi Maltepe Yalıspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşmada rakibini yenerek, Beylikdüzü Voleybol İhtisas mağlubiyetini telafi etmek istiyor.
Karşılaşma öncesi ev sahibi Maltepe Yalıspor grupta 16 puanla 10.sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 17 puanla 9.sırada yer alıyor.
(BA-ÖND-Y)
20.01.2017 17:43:36 TSI
NNNN