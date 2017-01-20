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Gemlik toplu konut projesinde çığır açacak



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Gemlik Belediyesi Çamlık Toplu Konut Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkii, Muammer Ağım Devlet Hastanesi yanındaki Çamlık mevkiinde düzenlenen törenle, Gemlik Belediyesi'nin yüzde 100 hisseli olduğu GEMTAŞ A.Ş. tarafından yaptırılacak olan 18 konutlu sitenin temeli dualarla atıldı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik'in toplu konut projesi ve üretiminde çığır açacağını vurgulayarak, 2017 yılının atılım ve yatırım yılı olacağını söyledi. Yapılacak olan 18 dairenin, Balık Pazarı Mahallesinde meydan projesi kapsamında kamulaştırılan bina sahipleri ile takas edileceğini bildiren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, projenin yüzde 100 oranında Gemlik Belediyesi mutfağından çıktığını belirtti.

GEMTAŞ A.Ş. tarafından yapılacak olan Çukurbahçe Mevkiindeki 20 konut 1 dükkanlı proje ile Cihatlı Mahallesi bölgesinde yapılacak olan bin konutlu toplu konut projelerinin temellerinin de yakın tarihte atılacağını anımsatan Refik Yılmaz, "2017 yılı atılım ve yatırım yılı olacak. Çok şükür kaynak sıkıntımız yok. İnsanlarımızı güvenli mekânlarda yaşatmak, ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Gemlik Belediye meclis üyeleri ile belediye daire müdür ve amirlerinin de katıldığı törende kurban kesildi. Temel Meclis üyesi Ercan Barutçuoğlu'nun okuttuğu dua sonrası atıldı.

(HT-AÇ)



20.01.2017 17:43:54 TSI

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