Vali Işın, muhtarlar derneğini ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Musa Işın, muhtarlar derneğini ziyaret etti.
Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Memet Demir ve muhtarlar tarafından karşılanan Vali Musa Işın, mahalle ve köylerde yaşanan sıkıntıları dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Memet Demir, Vali Işın'a teşekkür etti.
Muhtarla bir süre sohbet eden Vali Işın, Demir'e Ağrı Dağı'nın bulunduğu tablo hediye etti.
(AG-MSA-Y)
20.01.2017 17:44:18 TSI
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